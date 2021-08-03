最近奥运会的热度可谓是空前无两，当奥运健儿在东京赛场上为国争光的时候，每一次取得荣誉都会有不同的明星发微博称赞，也算得上是蹭蹭奥运会的热度了。不过却有一个明星不仅没有蹭到热度反而把自己苦心经营的良好形象给葬送了，这个人就是小S。

8月2日，中国台北运动员戴资颖获得银牌，小S在ins发文称：“虽败犹荣，但我差点暴毙”，给运动员加油打气，本无可厚非，然而，“差点暴毙”还有之后评论的一句“请她们国手吃饭”，要知道冠军也是一名中国选手，这样的言论彻底把网友们激怒了，当网友开始炮轰小S的时候尽管她拼命删除ins评论，却于事无补。

称台湾的运动员为国手这不禁得让人好好考虑小S是否是一个台独了，要知道虽然台湾目前还没有投入到祖国妈妈的怀抱中来，但是众所皆知台湾就是属于中国的，小S这么说直接让网友炸开了锅。纷纷认为小S是台独，一时间和她合作的很多品牌都纷纷要与其解约。

清扬官博发文，称：“国家利益高于一切，坚决拥护一个中国原则！”，随后，终止与小S的一切品牌合作，网友直呼：做的漂亮！而后寿全斋、大人糖等内地代言全部发出解约声明，还有其女儿许曦文的代言也受到影响……

这么迅速与小S解约估计是小S方都没有想到的，随后小S向媒体回应因ins发言不当引发的质疑风波：先让我静一静好吗？ 之后S妈接受采访转达小S的想法：每一个运动员都很优秀，每一个运动项目都很棒。 小S拜托厂商和网友不要封杀她，也希望厂家不要因为这个风波影响到商品的销量。

但是网友们发现说了那么多就是不否认自己不是台独，自己一句想静一静就能取得网友的原谅根本不可能，虽然这些年小S凭借自己幽默风趣的主持让自己在内地收获了不少粉丝，代言也接到手软，但是一旦涉及到国家利益的时候咱们的网友可不是吃素的。这次小S发表奥运感言被骂的很惨，代言品牌也都纷纷解约，你说她到底冤不冤？

也许小S是有口无心，但这个事已经很严重了。大陆为什么让他们来赚钱，就是为了让他们政治正确，从而影响到台湾人民。这个事需要较真儿，即便是有口无心也不行，也有杀鸡儆猴的意味吧，警告那些表面和谐，内心台独的艺人，表明我们的态度，不要触碰红线。总之在国家统一上态度必须明了，我们大陆养你们台湾艺人，你们就必须政治正确，言行合一。