前几天微博上平安北京朝阳发布一则关于吴亦凡的案件通报：针对网络举报的“吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系”等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。 这个通报一出微博直接话题度爆了，关于吴亦凡和都美竹这件事大家吃瓜想必已经吃累了，没想到还来了个惊天大反转。

吴亦凡这次真的摊上大事了，不仅自己的全网社交账号被封连以前的参演的电视剧或者电影，发布的歌曲能下架的全下架了，已经是全网查“吴”此人了，此次封杀力度之大令人咂舌。不仅是他连他的相关粉丝账号或者相关话题都被禁了，甚至当时吴亦凡和小g娜事件马薇薇和编剧六六在微博上为吴亦凡说话这次也直接被封号。

作为一个偶像被刑拘甚至是全网封杀吴亦凡已经做到了全网第一人，大家扒出了他的很多黑料，包括集体嫖娼，睡粉丝，甚至是可能涉嫌毒品交易，这下已经是彻底完了，只要考虑到底吃几年牢饭就行了。而杨旭文也上了热搜，原因也是令人毛骨悚然。

杨旭文，1994年出生，毕业于中央戏剧学院，参演过《美人制造》《青云志》等剧，算是一个小有名气的小鲜肉，而他最著名的事件就是关于任娇死亡事件。让我们一起来探究一下吴亦凡被刑拘后杨旭文登上热搜，是偶然还是必然？

任娇是一个没什么名气的小明星，不过她也是赵本山的女徒弟，也在娱乐圈拍拍戏啥的，基本没什么水花。而2017年任娇突然被曝在苏州某酒店坠楼身亡，被发现时更是全裸的状态。不过根据爆料，任娇是在凌晨2点和同剧组的杨旭文一起回房间的，凌晨五点尸体被发现，之后杨旭文被警方带走调查。不过调查最终显示任娇是自己失足坠亡，杨旭文也表示这件事和他没有任何关系。

当时杨旭文是华谊高层力捧的新人，之前还有他和任娇的绯闻传闻爆出。一直被公司否认，虽然剧组工作人员有人爆料两人举止异常亲密，时常共处一室，这件事最后警方通报杨旭文没有任何嫌疑。不过网友可不是吃素的，当时任娇坠楼身亡的事发地点不是房间，是在天台，而且还是衣不蔽体的从天台掉下去，并且还得要自己失足不小心坠楼，怎么想想都觉得不太可能。一个正常人大半夜不穿衣服在天台走着走着然后不小心坠楼死了，这个可能性微乎其微。

不过当时杨旭文被警方带走调查了48小时，最终无罪释放。经过吴亦凡事件让我不禁感叹娱乐圈的水太深太杂了，资本的博弈可能会左右一个案件的真实性，当时杨旭文作为华谊力捧的小鲜肉是否当时存在别的隐情呢？

这次杨旭文也上了热搜，有网友表示应该重审当年坠楼旧事，最终走向如何？现在我们不得而知，不过这次吴亦凡事件，娱乐圈将会进行一个大清洗，由相关部门干预调查去去一些恶劣风气，什么睡粉丝，潜规则，这些龌龊事还是不要发生为好。偶像具有普通人无法拥有的流量以及影响力就该做一个好榜样，带领粉丝们进步成长，相信吴亦凡这件事会给大家敲响一个警钟的。