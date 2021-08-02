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盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

(2021-08-02 07:11:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每年的暑假都是各大卫视及播放平台PK收视率的好时机，暑假意味着很多学生党有了更多时间用来追剧，今年更是撞上了奥运会，地方卫视收视率远不如央视，那么一部热播的电视剧就能成功挽救低迷的收视率，我们盘点一下八月份热播的电视剧，你最期待哪一部？

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《玉楼春

这部由白鹿、王一哲、金晨主演的《玉楼春》刚播出就收获了很高的热度，这部剧讲述了孙家子女的爱恨情仇以及官场上的起起伏伏，剧情不拖沓更是有辣目洋子的加盟，给这部剧增添了不少笑点。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

2、《你是我的荣耀

这部以《王者荣耀》为背景，杨洋迪丽热巴为主演的电视剧还没播出前就收获了大量的关注度，《你是我的荣耀》数据太优秀了，开播5小时播放量破亿，是近期最能打的作品，网络上的讨论度也很高。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

3、《突如其来的假期

这部剧是挺好看的，不过有点费眼泪，由阚清子，刘美含，傅首尔主演的都市职场轻喜剧，该剧目光聚焦于都市年轻人的生活状态，不仅金句频出爆梗不断，在调侃生活的同时又以“反卷”的生活姿态治愈生活。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

4、《我的邻居长不大

这是一个青春爱情喜剧，由李溪芮、何与主演的，以青梅竹马为主题，姐弟恋是近年来比较火的题材，两个人恋爱氛围让屏幕前的观众们都甜出糖尿病啦。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

5、《心跳源计划

这部是由宋茜、罗云熙主演的一部都市题材剧，目前来说整部电视剧剧情合理，镜头张力很足，演技和颜值也没什么大问题，也没有一些烂俗的梗，总体观感不错。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

6、《北辙南辕

这部由蓝盈莹、金晨、王珞丹主演的电视剧从一播出就给了网友很大的惊喜，因为这部剧出现了很多大牌明星进行客串，更是冯小刚导演的以女性题材的首部电视剧，所以话题度还是非常高的。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

7、《你好，火焰蓝

这部剧由龚俊，张慧雯主演，该剧聚焦消防员与急诊医生两种特殊职业，“火焰蓝”与“天使白”携手并肩，诠释了既是情侣也是战友的炽热爱情的故事。龚俊作为最新顶流他的每部剧都让粉丝们十分期待，这部剧的剧情走向也是很吸引人的。

盘点2021年8月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

8、《乔家的儿女

《乔家的儿女》由白宇 、宋祖儿 、毛晓彤 、张晚意 、李佳航主演，演员阵容很强大，看起来讲的是乔家的故事，实则浓缩了很多人的身影和生活。由原作者执笔担任编剧、正午阳光制作出品，也都为剧集的质量提供了保障，让我们期待起来吧。

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