在8月的第一天，吃瓜群众们一起床便被一条消息刷屏了，吴亦凡的案件有了新的进展，涉案的吴亦凡已经被警方刑事拘留。有些法律常识的人都知道，一旦被刑拘，吴亦凡的事情可就大了。明星们出事一般都是牵一发而动全身，那么这次被吴亦凡事件牵连的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、杨紫

杨紫与吴亦凡合作的电视剧《青簪行》整整拍摄了8个月，可谓是耗费巨资，杨紫辛辛苦苦拍了那么久的戏却因为吴亦凡出事而没法播出，杨紫的辛苦全部白费了。可以说杨紫真是被坑惨了。

2、李雪琴

当年李雪琴就是因为在网上互动而引起了吴亦凡的回应，于是便有了名气。后来她进入娱乐圈发展成为了明星。所以李雪琴一度将自己与吴亦凡的合照在微博置顶。吴亦凡出事之后李雪琴已经默默删除了所有跟吴亦凡有关的信息。

3、六六

编剧六六当年在吴亦凡爆出与小G娜的事情时，六六站在了吴亦凡这边发声，力挺吴亦凡。在这次吴亦凡与都美竹的事情爆出后，不少人跑过去骂六六。搞得六六没办法只能在微博上公开道歉。

4、马薇薇

当年吴亦凡与小G娜的事情曝光后主持人马薇薇也曾经力挺吴亦凡，所以这次马薇薇也被骂惨了。六六已经出面道歉了，网友们都在等待马薇薇的道歉。

5、沈梦辰

大家都知道沈梦辰可是吴亦凡的超级粉丝，她曾经在公开场合表示过对吴亦凡的喜爱。在吴亦凡出事之后，沈梦辰便遭遇不少网友讽刺，他们认为沈梦辰作为一个明星不该喜欢一个有污点的偶像。

6、徐静蕾

当年吴亦凡从韩国归来，立刻就被徐静蕾力捧，不仅让他成为自己新电影当中的男主角，还介绍他进入京圈，使得吴亦凡认识了京圈中的各种大人物，使得吴亦凡获得了很好的发展机会，有了大量的电影资源。

7、潘玮柏

吴亦凡事件发酵到如今，不少人认为牵扯进这一事件的明星绝不止吴亦凡一个人，潘玮柏便成为众人怀疑的明星之一。毕竟两人之前的关系不错，而且关于潘玮柏这方面的黑料还是挺多的。

8、林俊杰

林俊杰也是这次被吴亦凡牵连的明星之一，与潘玮柏一样他也是被怀疑者之一。即便是到最后，查出来他与这件事没有关系，这样的黑料也足够林俊杰头疼的。