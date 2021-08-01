电视剧《玉楼春》正在热播，虽然这部剧播出之后槽点不少，但是剧中却不乏养眼的美女演员。她们在剧中扮演者性格迥异的角色，可以说是各具特色。抛开剧情不说，于正这次根据角色挑选演员的眼光还是很不错的。那么《玉楼春》这部剧中有哪些美女演员呢？一起来盘点一下吧。

1、白鹿

白鹿这次在《玉楼春》中挑大梁出演女主角林少春。剧中的林少春可不是什么傻白甜角色，有毅力有能力，性格也比较耿直刚毅。白鹿在剧中的表现还是可圈可点的，角色很圈粉，她的古装扮相也颇受认可。

2、金晨

近几年，金晨开始在圈中走起了御姐风，这次金晨在《玉楼春》中出演的是一位性格火辣的许凤翘，性格张扬泼辣，将自己的丈夫管的死死的。这样的角色对于一直走御姐风的金晨来说还是可以轻松驾驭的。

3、辣目洋子

虽然辣目洋子在娱乐圈算不上什么美女，但是性格讨喜为人幽默。这次《玉楼春》的播出当中，辣目洋子的出现完全是点睛之笔。她扮演的吴月红也是观众们最喜欢的角色之一。

4、陈都灵

陈都灵出道以来，很少拍古装剧，但其实她还是比较适合古装扮相的。这次她在《玉楼春》中的表演可以温婉大气，看上去还有些我见犹怜，将女性的柔美展露的恰到好处。

5、杨蓉

杨蓉的古装扮相一直都是很在线的，她这次扮演的贵妃端庄大气，十分有魅力，真是没想到已经四十岁的杨蓉保养的这么好，身材、脸蛋依旧如少女一般，真是很难让人看的出真实的年龄。

6、乔欣

很多人都觉得乔欣的现代装要比古装扮相好看，乔欣出道之后出演过的古装角色并不是很多，这次乔欣在《玉楼春》中的古装扮相其实还是很好看的。毕竟这次《玉楼春》的服化道一直备受称赞。希望乔欣能多演一些古装美女。

7、郑湫泓

《玉楼春》中的姚滴珠是一个很讨喜的角色，长得漂亮，三观也很正。郑湫泓作为新人演员出演这样一个角色瞬间圈粉无数，相信这个圆脸小美女将来会有更好的发展。

8、刘敏

女演员刘敏在剧中扮演了一位唱戏的戏子柳三绝，相比其他女演员来说刘敏的年纪要大很多。但身段、气质却依旧很好，别忘了人家年轻的时候也是颜值爆表的美女一枚。