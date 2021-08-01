说起近日网友最关注的事件，除了东京奥运会之外，那就是吴亦凡事件了，这一事件闹得沸沸扬扬的，吃瓜网友们也持续关注着后续的发展，而就在7月31日，平安北京朝阳官微突然发布动态，称加拿大籍的吴某凡已经因为涉嫌强奸罪而被朝阳警方依法刑事拘留了，并称案件还在进一步展开中。

这一消息一出来，网友们又炸了，纷纷在评论区里留言，表示大快人心。而不久前都美竹和吴亦凡开撕的事件更是闹得沸沸扬扬，而吴亦凡还称自己并没有“选妃”等行为，更是说道自己如果有类似行为的话，自己会主动进监狱。而现在看来，吴亦凡还真的是“说到做到”。

2012年作为韩国EXO组合成员出道的吴亦凡，在娱乐圈里可以说是顶流了，而他的星途也有九年之长，出演过《有一个地方只有我们知道》，这也是他的电影首秀，之后还是参演了《老炮儿》，《夏有乔木，雅望天堂》等电影，演艺事业可以说是顺风顺水。

而其实他也曾经曝出不少的丑闻，在2016年的时候，他就曾曝出与多名女子发生关系的传闻，网红小G娜曝光了和他的亲密照，然而当时只被当作一则重磅娱乐新闻，事件很快就平息了，而小G娜则被网友攻击，吴亦凡的事业却一点也没有受到影响。

都美竹事件爆发后，也就代表着吴亦凡的行为已经涉嫌到了法律，因此也深受网友的关注，而这一次看来，不仅他的人品受到了质疑，更是触犯了法律，看来他现在可是没有翻身之法了。

而都美竹方则在7月29日晚上的时候就晒出了自己的美照，并称“心若向阳，无谓悲伤，微笑向暖，年华未央“，这可是她与吴亦凡开撕后首次晒出自拍，看得出她心情也不错，在当时也有网友觉得是吴亦凡事件有了新的进度。

而人民日报也在今日发文评论吴亦凡事件，称”法律面前没有顶流“，并称外国国籍也不是护身符，名气再大也没有豁免权。而也有律师表明如果罪名成立，吴亦凡可能会被判10年以上的有期徒刑。

早在之前，吴亦凡所代言的品牌就已经与他终止了合作，而他主演的《青簪行》本计划在暑假上线，这部剧还是和杨紫合作的，现在也因为吴亦凡事件也搁浅了起来，目前更是删除了吴亦凡出演的部分，看到这网友也表示：心疼杨紫。

事件发展到现在，中国禁毒也转发了朝阳平安的公告，也有网友透露吴亦凡涉嫌的犯罪行为不止昨晚官方说的那些，看来这次娱乐圈又要有一次大地震了。

作为顶流，吴亦凡的星途可以说是相当有前途的，而他却因为自己的行为而”作死“，其实流量越大，越应该规范自己的行为，不仅人品要过得了关，也不能触犯法律问题。