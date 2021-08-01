2021年娱乐圈依旧是充满了分分合合，有人结婚，也有人离婚，有人大呼不相信爱情，但却有很多人公开撒狗粮告诉大家自己恋爱了，也告诉大众他们依旧相信爱情。那么在2021年究竟有哪些明星官宣了自己的恋情呢？赶紧来盘点一下吧。

1、张雨绮&李柄熹

7月的最后一天，张雨绮竟然也官宣了自己的恋情，她在微博上晒出自己与男友的照片。男友李柄熹比张雨绮年纪小，看来又是一段姐弟恋。已经经历过两段婚姻的张雨绮依旧选择大胆的恋爱，真的很勇敢。

2、李莎旻子&老樊

主持人李莎旻子在七月的最后一天在微博上官宣了自己的恋情，自称男友为老樊。李莎旻子与男友是姐弟恋，男友是一名网红，据说刚刚大学毕业，真是令人羡慕。

3、周扬青&罗昊

同样是在7月31日这一天官宣恋情的女明星还有周扬青。原本是网红的周扬青在与罗志祥分手之后便从网红逐渐成为了一名女明星，经常参加各种综艺节目。他的男友罗昊将会跟随她一起参加一档恋爱综艺节目。

4、孙艺珍&玄彬

2021年开年喜事当中，就有韩国女明星孙艺珍与玄彬官宣恋情这一件。虽然两人都是韩国演员，但是在中国却有着大量的粉丝。当他们宣布在一起的时候，中国的粉丝们纷纷送上自己的祝福。

5、王子文&吴永恩

就在今年的春天，王子文也官宣了恋情，她的男友叫做吴永恩，两人在参加综艺节目《怦然再心动》时是一对CP。这是一档恋爱综艺节目，在节目结束之后没想到王子文真的跟吴永恩走到一起了，王子文也不藏着掖着直接官宣了两人的恋情。

6、许龄月

就在今年5.20这个特殊的日子，演员许龄月官宣了自己的恋情，她在社交平台上晒出了与男友互动的照片，两人做着各种搞怪的表情。据许龄月透露自己已经与男友交往一年多了。5月20日官宣恋情真的是很甜蜜。

7、孙铱

同样是在5.20期间选择官宣恋情的还有女明星孙铱，她宣布自己恋爱了，但是却没有透露男友是谁，据说她的男友是圈外人，所以并不想公开她的身份。如今她已经宣布怀孕了，马上就要做妈妈了。

8、王彦霖&艾佳妮