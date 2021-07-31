近日，一则“视后吴天瑜流产，抱2岁大儿子痛哭”的消息，引发网友关注。今年五月份的时候42岁的吴天瑜高调宣布自己怀上二胎的喜讯，结果仅仅过去两个月就传出流产的消息，真的是相当可惜了。

其实女明星怀孕流产的事情也是经常有的，下我们一起来盘点这些年遭遇不幸流产的八大女星，看看谁做让人心疼？

1、大S

大S和汪小菲婚后育有一子一女，而之前大s腹部隆起让网友不禁猜想是不是怀上三胎了，大S工作室也是承认了网友的猜想，不过不久后就传出因为胎儿发育不全，大S最终决定终止怀孕，真令人惋惜。

2、张柏芝

张柏芝和谢霆锋结婚后接连生下两个儿子，为谢家添丁，虽然两个人最后还是以离婚收场。不过张柏芝在参加《妈妈咪呀》录制时，曾自曝生完大儿子后，连续流产四次，那时谢霆锋忙着在外地拍戏，自己心情差到极点，只能自己一个人躲在厕所中大哭。后来成功生下二儿子也是费了九牛二虎之力。

3、张茜

张茜跟张卫健这对夫妻在娱乐圈也是很让网友心疼的。两人1999年因戏生情，经过爱情长跑后在2007年结婚。婚后张茜怀孕了，没想到辛苦怀胎8月，临产前胎儿停止了心跳。后来2014年张茜又怀孕了，虽然夫妻俩非常小心，最终还是没能守住胎儿。两次流产让张茜患上严重抑郁症，张卫健推掉一切工作陪伴左右，才让她得以康复，至今张卫健和张茜仍膝下无子。两人的爱情故事最后没有一个甜蜜结晶真的非常可惜了。

4、关咏荷

关咏荷作为TVB大热女主和当时还是在剧组跑龙套的张家辉两人爆出恋情的时候让网友大跌眼镜。而后两人力排众议成功结为夫妇，后来张家辉自爆关咏荷流产过两次：第一次发生时，张家辉正在上海拍戏，收工后他伤心得偷偷哭了，几个月后关咏荷再次怀孕，不过还是流产了。万幸的是42岁的关咏荷最终顶着高龄产妇的风险成功生下女儿，也算是很欣慰了。

5、陈慧琳

陈慧琳在一次出席某活动时候自爆曾经通过人工受孕的方法怀了双胞胎女儿，已经有3个月，可惜这对胎儿最终没保住，这次流产给陈慧琳造成很大打击，走出悲伤后，她后来也成功怀孕了。

6、赵小侨

台湾女星赵小侨与比自己大12岁的刘亮佐结婚，成为人妻兼继母！不过，赵小侨始终希望亲身经历怀胎十月及生儿育女，由于年纪较高属高龄产妇，赵小侨先后经历了一次人工及两次试管受孕，成功受孕后刚宣布怀孕一周后就不幸流产真的是太可怜了。

7、张萌

张萌作为耀客传媒的老板娘，有些小三、出轨没人愿意接的戏就自己亲自出演，在《沙海》中饰演苏难却被网友吐槽她脸太肿、整容脸。然而其中另有隐情，原来张萌进组不久后就发现自己怀孕了，因为体质原因导致全身浮肿，拍戏途中张萌不幸流产，但她只请了一个礼拜的假，又回去拍戏了，还是很敬业的。

8、蔡少芬

蔡少芬和张晋婚后甜甜蜜蜜羡煞旁人，但其实两人在求子道路上也遇到过困难。蔡少芬张晋做客某夫妻档综艺节目上透露在生大女儿之前曾经怀孕但是不幸流产了。万幸的是现在夫妻俩育有两女一子，也算苦尽甘来了。



