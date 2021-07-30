近日大家最关注的事件大概就是东京奥运会吧，而就在刚刚结束的东京奥运会蹦床比赛上，中国选手朱雪莹发挥完美，获得冠军，这是中国代表团的第17枚金牌。朱雪莹获奖后，很多网友到她的社交平台上祝福，却发现这位才23岁的奥运蹦床冠军已经名花有主了，而且男友还是军人。

98年出生的朱雪莹从10岁就开始学习蹦床，并于15岁进入国家队，曾获得第十三届全运会女子网上个人赛亚军。而这次的东京奥运会也是她第一次参加奥运会，她的表现堪称完美，10个动作都非常出色的完成了。完成最后一跳后，解说非常兴奋的表示：“朱雪莹这一跳是超水平的，能在奥运会这样的大赛上有这样的表现太棒了。”

中国蹦床队自2008年何雯娜夺冠后再也没能触碰到这块奥运金牌，而这次朱雪莹得奖，何雯娜也她发微博祝贺了朱雪莹和刘灵玲，并称自己第一次当观众太紧张了，朱雪莹比赛的时候她则跑进了厕所，听到分数的时候就觉得稳了。而朱雪莹的男朋友得知自己的女友成了冠军后，也在社交媒体上火速发文祝贺：“升国旗奏国歌!”语气里透露着自豪。

其实从今天早上6点，他就展现出了“小迷弟”的一面，先是晒出在朱雪莹超话签到的“证据”，又是为女友在运动员势力榜上送奖牌，这恩爱秀得还真可以。

而朱雪莹也经常在社交平台人晒出两人的合照，而且从合照里还可以发现两人似乎已经拍了婚纱照了，去年11月，朱雪莹写道，“不知不觉400天了爱你依旧如初，啊不！爱你更上一层楼，好久不见了，见面先让我打一顿再说。”今年情人节，朱雪莹写道，“我们各自怀揣着梦想在奋勇前进，岁月不会辜负所有的努力，让我们共同进步，共同期待未来。”而最近她也晒出两人的合照，配文道：就是想发，记录一下生活。

从她发出的照片也可以看到朱雪莹身材苗条高挑，而她的男友长相也是十分帅气，和她可以说是很有夫妻相了，据说她的男友还是一名军人，两人在一起已经两年了。看到如此恩爱的合照，网友们也纷纷留言祝福。

如此年轻又有成就的朱雪莹，想必在蹦床这条道路上也能够越走越远。这次的夺冠也是对她长时间努力训练的一个见证，希望她之后能够更上一层楼，和男友恩恩爱爱的。