近日，某主持人在自己的社交平台上晒出一组参加周立波举办的宴会的照片，在照片中，周立波和自己的老婆罕见同框，而且这次举办的宴会可以说是相当豪华，一张长桌精致大气，而且还摆满了各种食物，而作为主人家的周立波打扮得也是很不失绅士，头发更是梳得一丝不苟。他的妻子胡洁正坐在他旁边，穿着黑色的低领雪纺衬衫，戴着眼镜，更是气场十足。但是网友纷纷评论，周立波名声糊成这样，还有人敢去参加这个宴会？

说起周立波，可是很久没有听到他的名字了。作为一名出名的主持人，周立波在脱口秀行业，可谓之领军人物。四年前因为吸毒事件，周立波就选择退出娱乐圈，并将自己的重心转移到家庭当中来，和妻子两人一起到处旅游，看起来生活过得也不错呢。

其实他和现任妻子胡洁可是再婚，周立波的第一任妻子是张洁，两人刚开始在一起时，就遭到了张洁家里人的反对，而周立波更是把张洁的父亲眼睛打伤了，还因此蹲了大牢。不过他出狱后还是娶了张洁，并开始了自己的经商之路，更是因为经商而赚得不少。

事业有了起步的他并没有好好经营，而公司最后也倒闭了，为了还债的他只能四处打工，而张洁偶尔也会埋怨他的鲁莽行为，因此也引发了夫妻矛盾，两人终于离婚，张洁更是远嫁日本。

后来两人又重新复婚，为了偿还债务，周立波于是找到了关栋天，和关栋天一起研究了一种新的演出方式，并成立了“海派清口”。凭借着全新的演出模式，周立波确实吸引了大量的人气，成为当时数一数二的喜剧演员。之后，他更是推出了《笑侃30年》和《笑侃大上海》。然而出名后的他忘了自己落魄时关栋天的帮助，和他因为利益矛盾而分道扬镳。

之后周立波更是创立了《壹周立波秀》，事业越来越火，也因此认识了他的现任妻子胡洁，胡洁是有名的企业家，两人确立了关系后并开始了地下情。之后周立波出轨的事情被张洁发现后，两人离婚，周立波于是和胡洁结婚了。

就算如此，周立波为人还是十分高调，在被曝光出很多花边新闻之后，他又被曝光吸毒，因此在娱乐圈也就被封杀了。虽然出过事，但是他和现任妻子的日子过得相当惬意，之前周立波还晒出和妻子的亲密合照，而且他还在社交平台上晒出在豪宅前喝红酒的视频，看起来他就算退出了娱乐圈，但是生活也还是很富有。

其实周立波本身就嘴毒又刁钻，再加上吸毒事件以及背叛妻子的事情，想东山再起已经是没有可能了，还是希望他能安分守己过好自己的生活吧。



