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95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

(2021-07-30 09:34:19)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

昨晚，陈梦在奥运会女子乒乓球单打决赛中获胜，为中国队赢得了第15枚金牌。陈梦出生于1994年，她是男星黄晓明的表妹。黄晓明也有观看比赛。表妹夺冠，黄晓明晒照并发文说表哥在家准备接风菜中。

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

陈梦在受访时回应说回青岛再跟表哥聚聚。东京奥运会赛场上，除了人气选手外，一些美女选手或是美女主播也格外引人瞩目。女乒单打决赛很精彩，陈梦和孙颖莎都是我们的骄傲。与此同时，这场比赛中的一位美女解说员也受到了关注，她就是高菡。

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

高菡是央视的95后美女主持人，她毕业于人民大学国际新闻与传播专业。一头短发的高菡外型甜美，声音甜美，很多网友评论说解说员高菡太漂亮了，她的解说给人感觉挺专业的。其实高菡不仅是学霸美女主播，她还是国家二级运动员。

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

高菡也是从小就练习打乒乓球，她参加过第七届世界军人运动会。高菡是央视近两年力捧的解说新人，曾有网友拿杨影来和高菡做比较，杨影曾被称为央视的“乒乓球解说一姐”。高菡和杨影的解说其实是各有千秋。

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

高菡这样的美女解说员可以说是赛场边上的一道亮丽风景线了。高菡靠颜值抢镜，她在解说中说的一些金句同样很出彩，昨晚她在解说陈梦和孙颖莎之间的决赛时说：属于陈梦的时代来了，她还说了哪有什么天赋秉异，这一切都是努力到极致的水到渠成这样的话。

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

95后央视美女主持人高菡：国家二级运动员，金句频出惊艳奥运赛场

高菡金句频出，网友说一些话说到了观众心坎上。高菡才26岁，但却能担任奥运会这样重大赛事的解说员，说明央视对于这位新生代解说员还是重视并且认可的。高菡，未来可期。除了乒乓球外，高菡还为观众解说网球、射箭等项目。你喜欢这位美女解说员吗？

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