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29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

(2021-07-29 18:39:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

东京奥运会的乒乓球比赛吸引了很多网友的目光，刘诗雯许昕在混双决赛中惜败日本组合让人意难平。今天孙颖莎4比0击败日本选手伊藤美诚，她将和陈梦争夺冠军。陈梦是男星黄晓明的表妹。孙颖莎淘汰了伊藤美诚，中国队提前锁定了女乒金牌。

29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

这回轮到伊藤美诚哭了。伊藤美诚被孙颖莎打哭了，很多网友觉得特别解气。贾乃亮、陈赫等明星都纷纷发文为孙颖莎喝彩。不过伊藤美诚能闯进女单四强，说明她还是有一定实力的。伊藤美诚曾以4比0击败田志希。而28岁的田志希被称为韩国乒乓队的一姐。

29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

田志希被伊藤美诚淘汰的时候，一些网友曾暖心安慰她。田志希还曾因为这场比赛上过热搜。与此同时，许多网友也都留意到了她容貌上的变化。田志希出生于1992年，她的祖籍是在河北廊坊。不过这次田志希是代表韩国队出征东京奥运会的。

29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

田志希为何会改国籍加入韩国？田志希从小被爸爸培养打球，她14岁的时候曾在亚洲青年锦标赛中获得女子单打亚军。不过大家都知道国乒队高手如云，田志希仅是国家二队的队员。田志希和她的爸爸都没办法接受这样的结果，所以后来田志希改国籍去了韩国打球。

29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

有些乒乓球选手在国内发展不顺，也曾去别国发展，比如冯天薇曾加入新加坡国籍，并代表新加坡队出战。田志希曾表示她以击败中国选手为荣。如今的她能够说一口流利的韩语，看上去跟韩国人无异。

29岁奥运选手田志希整容上热搜，21岁入韩籍，对比照判若两人

不过网友在扒出了田志希的旧照，发现她颜值变化大，皮肤看上去比以前更紧致，更白皙。许多网友评论说如今的她看上去真的很韩，不过也有网友觉得她可能整过容了。韩国整容技术发达，多位韩国女星都被曝疑似整过容。看来田志希通过归化考试入韩后，不仅事业迎来了转机，而且还变美了。

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