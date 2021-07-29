大衣哥朱之文相比大家并不陌生，虽然是农民可是却又一副好嗓子，随着近年来网红直播带货，大衣哥一家也尝到了甜头。当时大衣哥的儿子结婚的时候就全网直播，现在媳妇娶进门更是全家总动员进行直播带货。

大家也都知道最近河南遭遇了特大暴雨，情况十分危急，很多明星和企业都纷纷伸出了援助之手。不仅仅是他们，还有不少的网红也是如此，借着救助的名义进行直播吸引流量。只是这些人的如意算盘是打错了，大衣哥儿媳被爆是在做假慈善，让我们来看看到底是真是假吧？

大衣哥朱之文的儿媳妇陈亚男也想借助这股流量增加自己的曝光度，从她发布的动态来看，她和大衣哥的儿子小伟一起亲自为灾区整理物资，准备用货车发货送去河南。

然而，尴尬的是她的动态发出来之后却收到了不少人的质疑，很多网友认为她在作秀，怀疑她是想红所以在炒作。当天陈亚男身穿一身度假风碎花长裙，披着长发，脸上化着精致的妆容，脚踩一双凉拖鞋，打扮得十分光鲜靓丽。老公朱小伟则是一身T恤配短裤的打扮，脚下也穿着凉鞋，夫妻俩如同度假一般，画风相当休闲。这让身系灾区的网友们炸了锅，这哪是去赈灾啊，这明明是去走秀的吧？

但其实实际上，这并不是夫妻俩第一次为河南送物资，之前两人就曾向郑州捐赠了好几卡车的物资。现在除了夫妻俩共奔灾区外，陈亚男之前发布的视频中，两人亲自搬运着巨大棉被等物资，尽心尽力毫无怨言，共发了几大车，为河南人民送去一份温暖，看得出对河南灾情的格外担忧。如今又亲自来到了受灾严重的卫辉，不管怎么说，两人都尽了自己的一番心意。

网传朱之文之前已经捐款200万，还替儿媳妇儿子捐款150万，整个家族共捐款350万，不得不说这一家人太有爱心了！要知道那些一线明星有些也不过屈屈捐了100万粉丝就捧上了天，而大衣哥儿媳一家共捐350万还亲自赈灾做慈善就算是穿好看点炒作也让人敬佩，网友们你们觉得呢？