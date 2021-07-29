明星也有七情六欲，到年龄了也会结婚生子，有些人会选择和圈内人恋爱结婚，这样夫妻之间有共同的语言，也能互相理解彼此的工作。而有的明星选择和圈外人结婚，他们将工作和生活区分的很清楚，今天我们就来盘点娶圈外美女的八大男星，看看谁最幸福？

1、杜淳妻子王灿

杜淳知名度还是很高的，他父亲演员杜志国，是个妥妥的星二代。杜淳的情感经历惹人注目，从张嘉倪到杨璐、熊乃瑾、安以轩等。令人意外的是在今年一月份，杜淳官宣结婚，妻子也不是圈内人。不久前王灿也晒出自己抱娃的照片状态。她穿着一件比较简约的T恤，头上扎着马尾辫，整体颜值非常出众，丝毫不输给当红女星。整体气质也很棒，也非常的上镜。

2、欧弟妻子郑云灿

前天天兄弟中的欧弟感情史也让人咂舌，当年他在微博上公布与郑云灿的婚讯，随即有网友扒出郑云灿是郑州人，是北京广告公司的总监也是平面模特，无论长相还是身材都不输娱乐圈的女明星，正是如此，才能成功俘获外貌协会的欧弟。

3、古巨基妻子陈韵晴

古巨基歌坛影视多栖发展，而陈韵晴便是他的贴身助手，最终两人日久生情，一直甘愿做基仔背后的女人。2014年古巨基跟太太陈韵晴爱情长跑二十年最终登记结婚。陈韵晴看起来很面善，大大的眼睛打扮朴素十分温柔。

4、岳云鹏妻子郑敏

岳云鹏作为郭德纲的爱徒，他在成名以前吃过不少苦头。岳云鹏的老婆也是一位圈外人当时两人结婚的时候岳云鹏还并不出名，郑敏曾是一位护士，现在小岳岳出名了郑敏作为一个合格的贤内助帮他打点日常生活，我们时常能看到岳云鹏晒出两人的合照或者甜蜜的聊天记录，真的羡煞旁人。

5、何润东妻子林姵希

男神何润东的老婆也是一位圈外美女。何润东是在2016年结婚的，他的老婆林姵希曾是一位柜姐，两人在结婚前就已经密恋多年了。据报道，林姵希家境一般，学历也不高，虽然是一个柜姐但是凭借高颜值还是俘获了男神的心。

6、刘烨妻子安娜

刘烨作为娱乐圈的男神拍了很多经典作品，而他也是谢娜的前男友，两人现在各自结婚各自安好。谢娜嫁给了张杰，而刘烨则娶了法国美女安娜为妻。刘烨夫妇生有一儿一女，安娜深邃的眼睛高高的鼻梁一看就充满异域风情，两人的儿女颜值也都挺高的。

7、王力宏妻子李靓蕾

2013年11月27日，王力宏在微博宣布结婚，他的老婆李靓蕾在哥伦比亚读研究所，早前曾在摩根大通工作近4年，是个高知女性。而李靓蕾长得也十分的好看，身材高挑两人婚后育有两女一子，生活甜甜蜜蜜。

8、孙红雷妻子王骏迪

孙红雷出道多年给观众带来很多优秀的作品，例如《七剑》，《潜伏》，《人间正道是沧桑》等等，在荧幕上塑造了很多硬汉的角色。不过这样的大哥也有温柔的时候哦，对自己的娇妻可是百般宠爱，2014年孙红雷公布和王骏迪结婚，王骏迪比孙红雷小15岁，现在在剧团里工作，两人婚后生下一个女儿，一家三口十分的幸福。