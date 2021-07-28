林志玲在嫁日本老公以前曾和富商郭台铭传过绯闻，不过后来嫁给郭台铭的是林志玲的舞蹈老师曾馨莹。网上还有报道称林志玲是郭台铭和曾馨莹的媒人呢。曾馨莹比郭台铭小24岁，转眼两人都已经结婚13年了。

曾馨莹在7月26日晒出了和老公的合照，庆祝结婚13周年。曾馨莹配文说13年了，简单的幸福，3个宝贝让人生更美好，珍惜而感恩。照片中，曾馨莹穿着藕粉色连衣裙，一手搂着老公的肩膀，一手拿着香槟，看上去很是优雅美丽。

郭台铭给娇妻送了大束鲜花，曾馨莹还和鲜花合影了。46岁的曾馨莹保养得当，虽然已经是3个孩子的妈了，但她还是蛮纤瘦的。曾馨莹手上的戒指尤为抢眼，很多网友猜测它是鸽子蛋钻戒，应该价值不菲。

郭台铭头婚娶的是白富美林淑如，郭台铭和她生有一儿一女。林淑如曾陪伴郭台铭艰苦创业，但郭台铭在2005年成为台湾首富仅两天，她就病逝了。曾馨莹在33岁那年成为富士康老板娘，她也因此受到广泛关注。

曾馨莹婚后生有两个女儿，一个儿子，郭台铭婚后也曾带娇妻出席活动。曾馨莹和林心如、昆凌等明星的关系都挺不错的。虽然曾有网友表示不看好郭台铭夫妇的忘年恋，但从结婚再到生下3个孩子，郭台铭夫妇的感情还是挺稳定的。

郭台铭婚后基本没有什么花边绯闻，曾馨莹豪门阔太的位置可以说是相当稳固。郭台铭夫妇恩爱13年，看得出来是真爱了。郭台铭曾表示曾馨莹是一个好女孩，郭台铭还曾自曝说他的妈妈非常喜欢曾馨莹，赞成娶曾馨莹。郭台铭已经70岁了，但是他甚至还有想和娇妻生4胎的想法。