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他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

(2021-07-28 11:28:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近吴亦凡因为个人情感问题导致人设坍塌，许多网友吐槽吴亦凡存在道德问题。近些年被锤是渣男的艺人不在少数，但是其实娱乐圈也有深情好男人，杨玏的爸爸杨立新就是一位“四一”好男人。丁海峰也是一位好男人。

他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

丁海峰是一位吉林汉子，他给人感觉很有男人味。丁海峰是很有想法的男人，他还敢于追梦。当年丁海峰技校毕业后主动放弃分配工作，选择自主就业。后来丁海峰大学毕业后曾在吉林话剧团工作，但为了追梦，他放弃了这个铁饭碗，选择去当北漂。

他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

家人曾劝丁海峰安心在吉林话剧团工作，但丁海峰坚持己见，去当北漂。丁海峰个人条件不错，他的运气也不错，一部《水浒传》让他红遍大江南北，他塑造的“武松”这个角色成为了很多观众心目中的经典。

他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

丁海峰演过《激情燃烧的岁月》、《天衣无缝》等影视剧，他还参演过《战狼2》。丁海峰因为在荧屏上塑造过多个硬汉角色而被称为荧屏硬汉专业户。还记得《人民的名义》中的东来局长吗？这个角色就是丁海峰演的。

他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

一些男艺人曾被吐槽红了之后就变花心了。丁海峰跟他的发妻却是相伴多年，始终相爱。丁海峰19岁就跟妻子唐歌谈恋爱了，唐歌大她岁，曾是一位幼师。丁海峰和唐歌相识于微时，当年唐歌曾花钱给丁海峰买衣服，丁海峰北漂闯荡，她也毅然追随。

他被称为荧屏硬汉，29岁演武松走红，与大2岁患癌妻子不离不弃

丁海峰和唐歌生有一儿一女。2015年唐歌查出患了乳腺癌，丁海峰对妻子不离不弃，陪她积极接受治疗。如今唐歌基本康复了。丁海峰用行动践行了对妻子，对家庭的承诺和负责，他真的是一位好男人。

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