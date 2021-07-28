最近，电视剧《北辙南辕》正在热播，冯小刚时隔二十多年再次拍摄电视剧，而且还是女性题材的电视剧，自然是话题度满满。这部剧中可以说是美女如云，非常吸引人的眼球。那么这部剧中有哪些美女演员呢？一起来盘点一下吧。

1、王珞丹

王珞丹在《北辙南辕》这部剧中出演的是一位女强人，雷厉风行的作风，加上一头短发，很有气场。王珞丹已经脱离了刚出道时邻家小女孩的模样，剧中的她成熟而有魅力，是另外的一种美。

2、金晨

金晨本身就是一名美女，在剧中出演的戴小雨也是一位美女。剧中的金晨一头长发，搭配风格多变的衣服，再加上得体的妆容，真的是美的让人睁不开眼睛。只是电视剧中的美女们境遇都不是特别好，金晨扮演的戴小雨也是这样。

3、蓝盈莹

这部剧中的蓝盈莹扮演的是一位努力奋斗的小演员，蓝盈莹这次在剧中留着干练的短发，性格也很好，显得整个人非常有朝气。她扮演的鲍雪是一个元气十足的女孩。蓝盈莹的演技还是不错的，可以驾驭各种类型的角色。

4、啜妮

啜妮饰演的司梦在剧中是一位全职妈妈，她的生活基本就是围绕着孩子与老公进行的。所以她在剧中并没有打扮的十分光鲜亮丽。但是却难掩气质，啜妮也真的是漂亮。

5、隋源

隋源扮演的冯西也是一个默默付出的女性，自己打工十年供男友读书。所以在剧中隋源的装扮也是比较普通的。但随着剧情的推进，剧中的冯希会慢慢变好，也会越来越美丽。

6、王萌黎

王萌黎算是这部剧中名气不大的一位演员，她饰演的是一位蓄意破坏别人家庭的女孩，说实话这个角色让人恨得牙痒痒，但是这并妨碍观众们欣赏王萌黎的颜值，她确实是一位美女演员。

7、徐帆

因为是老公冯小刚的作品，所以作为老婆的徐帆也来《北辙南辕》客串了。已经一把年纪的徐帆看上去依旧那么美丽，那么优雅，虽然出场时间不多，但是却十分引人注目，难怪当年能俘获冯小刚的心。

8、蒋依依

作为童星出身的蒋依依这次也来出演冯小刚的《北辙南辕》了，出演的是剧中澎湃的女儿，一个深受父母破碎婚姻影响的女孩，很叛逆也很高傲，蒋依依很适合这样的角色，毕竟人家是真的年轻。