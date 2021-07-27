7月26日，有媒体拍到金靖与舒奕橙深夜一同回小区的画面，当天的金靖身穿白色T恤搭配黑色休闲裤，舒奕橙帮金靖拿着行李，路上两人更是小动作不断，金靖甚至捏了一把男方的腰，之后还摸了对方背部。经过媒体曝光后，金靖更是在社交平台上公开承认恋情。

说出金靖，想必很多人都认识她，她因参加《今夜百乐门》正式出道，这两年她成为了多档综艺的常驻嘉宾，虽然她的长相不算美女，但是却拥有超高的搞笑天赋，在镜头里也十分放得开，因此得到了很多网友的喜欢。

而男方舒奕橙则没有那么有名，据说他是演员和编剧，曾出演过《和谁去过情人节》《司法局长》《死罪》等话剧作品，但是并没有很多人认识他。其实金靖也曾经晒出过男方的照片，长相帅气清瘦，和金靖可以说是十分般配了。

其实金靖在之前就自己说过有男朋友，而且当时也有网友指出金靖男方是舒奕橙，两人在谈恋爱已经有了种种迹象，在很早之前就有网友扒出双方家中就出现过很多同款的场景，比如男方曾晒出过与金靖宠物的照片，两人还戴过同款戒指，再加上这次两人又一起深夜回小区，更是坐实了双方同居的事实。

6月11日的时候，金靖在社交平台上就曾晒出自己和闺蜜还有三位帅哥的合照，当时就有网友在评论里问她是不是单身？而金靖则回复道“虽然没有结婚，但也的确不是黄花大闺女了，姐骗人了，姐道歉”，也说明她当时是有对象的。

而之前金靖也是和李佳琦炒CP，后来金靖回应自己和李佳琦只是朋友关系，而且还说自己有男友了，这样的消息也是让两人的CP粉直呼太失望。想必当时在直播间，两人应该是为了直播而炒作，此前，撒贝宁都有意撮合两人，只是两人也并不来电。

其实金靖的这波操作还是很赚好感的，当时大家都很好奇她的男友是谁，而很多人怀疑是舒奕橙的时候她也没有出来承认，而是亲自下场点赞了网友评价她和舒奕橙的评论，看来两人也是十分低调地在谈恋爱。

舒奕橙虽然没有她那么出名，但是也没有什么绯闻，如果两人真的是在一起的话，也是一件美事。两人在娱乐圈都不算是爱豆，想必如果正式公开恋情也会被网友祝福的。