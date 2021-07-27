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从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

(2021-07-27 13:30:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

现如今，网红这个职业如果做的好的话，可一点都不比娱乐圈的明星差。不少网红在走红之后会拥有大量的粉丝，关注度极高，收入也十分丰厚，不少明星都赶不上他们的生活。所以在网红这个职业兴起之后，不少在娱乐圈打拼多年却寂寂无名的演员开始纷纷投身网络平台做起了网红，另辟蹊径一样可以走红。比如说女演员范珍香。

从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

范珍香曾经是毕业于北京电影学院的一名演员，从北电毕业之后，范珍香便开始在娱乐圈发展，但是毫无人脉与资源的她打拼很久都没有任何水花。这也就让她成为了所谓的十八线女演员。她的父母都曾经劝说她离开北京，回到老家找一份安稳的工作，但是却都被范珍香给拒绝了，她还想留在北京继续自己的梦想。

从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

为了生活，范珍香开始做起了外卖骑手，骑着电动车穿梭在北京城的大街小巷送外卖。除了做外卖骑手以外，范珍香还会接一些广告、影视剧，以此来维持自己的生活。对于做外卖骑手这件事，范珍香感觉非常好。在娱乐圈无论是拍戏还是拍广告经常三更半夜的起床做准备工作。但是做外卖骑手她有了比较正常的作息，也让她可以充分体验一下真实北京生活。从开始做外卖骑手时她得到了很多人的帮助，也认识了非常多的朋友，这份在别人看来很辛苦的工作，范珍香做的非常开心。

从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

因为之前的从业经历，范珍香对于网红、短视频之类的东西很是熟悉，于是她开始转战抖音。她将自己在送外卖时的经历改编成一个个短视频发到了抖音上，很快便引来了大批量粉丝的关注，小火了一把。网友们纷纷表示“范珍香”这个名字还真是很适合外卖骑手。毕竟大部分的外卖都是吃的东西。

从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

范珍香在抖音上有了不小的流量，知名度不断升高，她在抖音上的粉丝已经有27万多相比于之前默默无闻的十八线小演员而言，如今有热度，有流量的网红生活才是真的好。所以不少网友感慨：怪不得那么演员纷纷转行去做网红，看看范珍香的经历就知道了。

从18线演员到当红骑手！范珍香送的外卖果然“饭真香”

范珍香依旧在北京做着北漂，做着自己喜欢的事情，她为梦想而努力的样子真的很美，她的努力也让她赢得了诸多网友的喜欢，加油吧！姑娘。


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