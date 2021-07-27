许昕和刘诗雯在乒乓球混双决赛上失利后，两人都表示难以接受这个结果，刘诗雯在受访时甚至哭了。许昕和刘诗雯没能夺冠，很多网友觉得遗憾，不过就像女星杨紫所说的那样，许昕和刘诗雯依然是好样的。

夺得混双金牌的是日本组合伊藤美诚和水谷隼，不过赛后微博上出现了水谷隼吹球，伊藤美诚摸台这样的热搜，不管是吹球还是摸台都是违反比赛规则的行为，但是裁判对此视而不见，许多网友质疑比赛的公平性。

昨晚在混双决赛正在激烈进行的时候，日本男演员古川雄辉发文问：你在看奥运会吗？而这个时间点上，许昕和刘诗雯在决赛局大比分落后，一些网友觉得古川雄辉在这个时间点发文似乎是想内涵什么。

后来古川雄辉又发了一条微博，吐槽那些叫他闭嘴的人太粗鲁了。许多网友觉得古川雄辉冒犯了大家，疑似嘲讽国乒。

古川雄辉在微博上有不少粉丝，或许是意识到事情闹大了，后来他发声道歉，表示问错了时间，并删除了之前发的微博。

古川雄辉是一位85后男演员，他凭借日剧《一吻定情》走红内地。2019年古川雄辉和圈外女友奉子成婚。结婚生女后的古川雄辉人气没有以前高。古川雄辉疑发文嘲讽国乒，谁给的勇气？一些网友吐槽他是"糊"做非为。

也有网友甚至觉得古川雄辉可能是在为自己制造话题，以便上节目捞金。这些外国明星如果想吃中国市场的红利，就应该尊重中国的粉丝，尊重中国人民的感情。韩国女演员张娜拉就是前车之鉴，当年她自曝把中国当捞金地，祸从口出的她因此事业一落千丈，如今谁还记得她？