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杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

(2021-07-27 09:34:26)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

东京奥运会比赛正在如火如荼地进行，杨倩在7月24日的女子10米气步枪决赛中为中国队赢得了本届奥运会的第一枚金牌。首金获得者杨倩不仅获得了某企业赠送的一套价值上百万的房子，而且还获得了清华大学的保研资格。

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

杨倩是一位00后，决赛当天她绑着胡萝卜发绳，别着彩色发卡，戴着耳环，还做了珍珠美甲，领奖的时候她还做了比心的动作。杨倩的脸看上去肉肉的，给人感觉很可爱。其中杨倩的珍珠美甲最为引人注目，她的珍珠美甲还上了热搜。

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

很多网友评论说杨倩是美美的夺冠了，以最美的姿态站上了领奖台。除了杨倩外，另外一位选手的美甲也上热搜了，这位女将就是刘诗雯。本届奥运会刘诗雯和许昕搭档打混双，混双决赛将在今晚举行。

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

这可能是刘诗雯最后一届奥运会了，很多网友在看比赛的时候都注意到了她的蓝色美甲。从杨倩的珍珠美甲到刘诗雯的蓝色美甲，中国女运动员越来越爱美了，都是美美的上场比赛啊！没想到美甲也成了奥运会的一个看点。

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

不过也有质疑的声音，女运动员到底该不该做美妆？有网友担心女运动员做美甲会影响到比赛中的发挥，还是希望运动员们能够专注比赛。女排运动员李盈莹“化妆”的事情也曾引发热议，李盈莹曾在直播中分享美妆美甲技巧。

杨倩和刘诗雯美甲上热搜，女运动员到底该不该化美妆？

网友们当时是怎样看待李盈莹“化妆”的事情的呢？许多球迷劝她别化妆，专注训练和比赛。有网友觉得化妆多多少少都会耗时间，让女运动员分心，而奥运会竞争激烈，不努力不专注如何夺冠？仁者见仁智者见智，有网友觉得美妆或许可以让女运动员们更加自信。不管怎样，希望中国运动健儿们都能正常发挥，多拿奖牌。


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