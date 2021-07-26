近年来娱乐圈以“流量”来衡量一个明星的价值，导致饭圈文化特别流行，只要有粉丝有流量明星就能无脑赚钱。可是常在河边走，哪有不湿鞋，如今吴亦凡经过都美竹事件已经一败涂地，想通过各种方式挽回自身形象，那我们一起来看看他的所作所为吧。

吴亦凡最为初代顶流偶像，粉丝数量及其庞大，虽然自身没有什么代表作也没什么成名曲，但是依旧大牌代言接到手软，赚的盆满钵满。虽然关于吴亦凡的绯闻一直没断过，但是都被他的公关团队成功解决了，这次却没想到碰到了个硬茬——都美竹。

从六月底都美竹在网上控诉吴亦凡和她谈恋爱并对她冷暴力失联开始，事情到今天，已经持续了接近一个月。中间更是有多达二十多位女网友出来一起炮轰吴亦凡，吴亦凡的相关联词都变成了“迷奸”“坐牢”，网友们一边吃瓜一边讨伐吴亦凡，一时间所有他的代言全部解约，甚至面临巨额罚款，风评差到极点。

在大家翘首以盼都等着吴亦凡和都美竹事件的大结局时河南暴雨成功吸引了所有人的注意力，毕竟在天灾人祸面前，大家更关心的是我们的同胞兄弟，一时间各个企业以及明星纷纷开始捐款。而其中鸿星尔克作为国产运动鞋品牌豪捐5000万让一众网友为其点赞，要知道鸿星尔克的售价低销量差利润少却在国难面前捐款5000万，网友纷纷开始“野性消费”，鸿星尔克迎来销售热潮。

吴亦凡团队方看到捐款还有如此大的收益，也想效仿，突然开始网传河南红十字会拒绝了吴亦凡的两千万元捐款，引发网友热议，认为他在博取网友同情。随后河南红十字会表示“这个没有，我们没有人拒绝，我们是不会拒绝任何人的捐款的”。而后来网友更扒出吴亦凡不是捐款2000万而是100万。

一时间更是群嘲四起，从大多数网友的评论来看，吴亦凡虽然捐款了100万，网友没有停止对其抵制，当然即使他捐款2000万网友也不会对他抱有任何善意的。吴亦凡想要效仿鸿星尔克，通过捐款挽回自己的败局，是没有意义的，网友们并不买账！

吴亦凡的事情还没结束，毕竟还有很多事情没有得到解决，事情到最后会如何发展网友们静待后续。不过在天灾面前我们更应该关心的是我们正在受灾的同胞们和正在抢险的人民子弟兵，品行不端的明星不配拥有大众的仁慈，想要简单的捐个款就掩盖肮脏的真相可没那么容易。