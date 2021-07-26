2021年已经过半，娱乐圈大大小小的瓜也不少。除了明星外，有些网红也得到了很多网友的关注。前段时间网红小冉因抽脂手术感染不幸去世，她的离世让人感到惋惜，同时也引发了大众对于容貌以及身材焦虑的惋惜。

相较于一些网红被吐槽疑似炫富，或是贩卖焦虑，还有一些网红则给人感觉努力在传递正能量。还记得韩国已故女网红李正珠吗？她在今年上半年抗癌失败去世，享年30岁。李正珠生前曾大方公开抗癌经历，并晒出了自己的光头照，她的举动曾打动很多网友。

病魔无情，近日，又一位网红患病了，这位自曝患了胃癌晚期的女网红是苏日曼。苏日曼在自己27岁生日的时候公开了自己患癌的消息，这位花季女孩原来得到胃癌晚期，而且全身多处骨转移。坐在病床上痛哭的苏日曼真的让人心疼。

苏日曼是一位颜值颇高的蒙古族女孩，她是一位灵动的青年舞蹈家。苏日曼喜欢跳舞，她曾表示舞蹈带给她自信和勇气，她还曾说希望能让更多的人了解蒙古族舞蹈。苏日曼曾在城市旅游小姐选美中国区总决赛中获得过冠军。

苏日曼获得过“荷花奖”银奖，这个奖项对于舞者来说可是很高的荣誉。这么年轻又有才的姑娘如今饱受病痛折磨，很多网友表示心疼苏日曼。苏日曼表示接下来她还会记录并分享她的抗癌经历，希望经历人生困难的朋友能像她一样勇敢面对困难。

已经有超过十万万元给苏日曼留言打气了，希望苏日曼勇敢并坚强地去和病魔做斗争，积极配合医生治疗，坚定战胜病魔的信心。上半年女歌手李明蔚抗癌失败去世，享年31岁。世事无常，希望苏日曼能有好运，早日恢复健康。而我们能做的就是珍惜生命，活在当下。