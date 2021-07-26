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29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

(2021-07-26 10:44:56)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，孙一文在赛场上的表现可真的让人惊艳，拿下了东京奥运会的三金，不得不说她的表现真的是又酷又飒，而在私底下，她的颜值可不输给大明星，甜美软萌而且长相清秀，1992年出生的她现在已经29岁了，而别看她那么年轻，其实她已经练了16年的击剑了。

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

孙一文自幼就展现出极高的运动天赋，由于体育成绩突出，2003年就入选栖霞市体育竞技运动学校，从此开启了个人运动生涯。2005年，烟台击剑队总教练许昭伟选拔人才时，看中了她的爆发力和身体条件，将她从栖霞市体校挑选入烟台市击剑队。

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

进入烟台市击剑队的第二年，她便再次实现“跳级”，成功地进入了国家队，并在2013年首次亮相国际赛场，还在国际剑联女子重剑世界杯捧得团体冠军奖杯，首次尝到世界级赛事冠军的滋味，同年还获得女子重剑世界锦标赛团体亚军。

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

此后，孙一文屡登国际赛场，并取得了不错的成绩，而她在2016年的奥运首秀上，在里约一举夺得个人重剑铜牌之后又和队友取得团体重剑银牌。谈到奥运初体验，孙一文回忆说：“自己当时作为小队员并没有任何压力，给自己设定的目标就是别第一轮掉就行，争取多打两轮。”

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

孙一文是一名左手持剑的运动员，擅长于强攻和反攻，这么多年的苦苦训练也让她收获了不少。2019年，孙一文和队友获得世界击剑锦标赛女子重剑团体冠军，这也是中国队时隔四年后再次拿下这项荣誉。回想起自己在剑道上十几年的征程，孙一文说：“我从小到大练了十多年的击剑，整个青春都是在练击剑，所以击剑也是伴我成长，跟着击剑一起学习进步。”

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

而她这次参加东京奥运会，还是顶着很大的压力，她的父亲正好病重住院，医院甚至还下了病危通知书，而她却不得不为了责任而远赴东京来参加奥运会。其实在奥运会上面拿冠军也是她父亲的心愿，而她这次夺冠，正好圆了她父亲的一个梦。

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

知道自己女儿得奖的时候，孙一文的爸爸还泪崩了，特意买了一份饺子庆祝，“白菜肉馅儿的圆满饺子，心里舒服，吃着高兴。”而孙一文在发布会上也哽咽落泪，这也让很多人知道了这位平时笑得明媚的女生心里原来是承受了那么大的压力。

29岁奥运冠军孙一文：父亲病危时参赛，颜值不输女明星

现实生活中的孙一文很爱美，还经常在社交平台上发出自己的美照，很多网友看到她的照片还直言想追她。不管怎么说，孙一文凭借自己的努力而收获了金牌，更是对她实力的一个肯定，希望她接下来的路越走越好，也希望孙爸爸的病能够痊愈。

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