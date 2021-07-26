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揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

(2021-07-26 09:50:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

这边吴亦凡的瓜似乎还没有结束的意思，虽然警方已经通报了吴亦凡和都美竹事件的相关情况，但是网友“暴躁小当”又站出来发文自曝参加了吴亦凡的酒局。这边吴亦凡塌房了，那边男星王大陆又因绯闻恋情上热搜了。

揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

王大陆的绯闻对象没换，还是蔡卓宜。近日，网友发帖爆料称偶遇王大陆和蔡卓宜同游雍和宫。从网上的照片来看，那天蔡卓宜身穿橘色T恤和浅色阔腿裤，衣着虽然简单，但是她看上去青春靓丽。而王大陆身穿黑色衣裤。

揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

王大陆和蔡卓宜今年5月份的时候曾被拍到当街拥吻，两人的绯闻恋情也因此受到广泛关注。这次又被拍到同框，王大陆和蔡卓宜是真的在一起了吗？不过从照片上看，感觉王大陆和蔡卓宜蛮有cp感的。

揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

王大陆和蔡卓宜的交集始于综艺节目《怦然再心动》，不过当时蔡卓宜在节目中约会的嘉宾不是王大陆。王大陆和蔡卓宜曾以兄妹互称，不过从绯闻恋情被曝光开始，许多网友就觉得他们的感情或许已经升温了吧。

揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

蔡卓宜比王大陆小3岁，王大陆虽然和林允等女星传过绯闻，但近两年他没有公开承认的恋情。而蔡卓宜却是离过一次婚的女人。蔡卓宜长相甜美，而王大陆曾表示喜欢甜美型的女孩，女星黄奕在录制《怦然再心动》的时候曾调侃是王大陆和蔡卓宜挺配的。

揭秘30岁王大陆与小3岁蔡卓宜恋情曝光真实内幕

王大陆今年30了，如果真的有新恋情，那也很正常。从和蔡卓宜街头拥吻到甜美同游，王大陆和蔡卓宜的恋情是真的吗？他们会官宣恋情吗？蔡卓宜离过婚，从她曾经的言论来看，她对于新恋情是比较谨慎的，她甚至表示可能不会再婚。不过再度被拍到在一起，或许可以说明王大陆和蔡卓宜感情稳定吧。

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