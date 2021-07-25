今年是建党100周年， 各类献礼电视剧纷至沓来，其中不乏《觉醒年代》这类优质电视剧，里面的演员个个精湛的演技让观众为之动容，让我们不禁又开始关注起特型演员的未来，饰演邓小平的八大演员，让我们看看谁最像吧？

1、卢奇

卢奇是著名特型演员，在多部影视作品中饰演“邓小平”。其实之前卢奇一直是以孙中山的特型演员而闻名，卢奇没有放弃演员的转型，刻苦钻研邓小平的神态举止。1988年因主演《百色起义》而获得第10届“金鸡奖”最佳男主角奖，一举成名，成为扮演银幕邓小平的特型演员，被誉为“中国扮演邓小平第一人”。

2、潘玉民

潘玉民主演的电视剧《红岸——邓小平在1929》、《非常岁月》，精湛的演技让观众觉得邓小平爷爷依然活在我们身边。1961年上海戏剧学院表演系毕业的老演员潘玉民，被誉为“晚年邓小平扮演者第一人”。

3、安荣生

如果说潘玉民是老年邓小平扮演者的第一人，那安荣生肯定是青年邓小平第一人了。安荣生在电视剧《红岸——邓小平在1929》中饰演青年邓小平。他不仅长相气质贴近人物，而且有丰富的表演经验，获得过中国话剧金狮奖等多个奖项。

4、许桓

许桓是国家一级特型演员，曾在《让中国人民站起来、富起来》、《幸福的会见》等剧中成功地饰演了一代伟人邓小平光辉形象。先后与多位特型演员及其他著名演员在全国各地同台慰问演出，成功再现了世纪伟人邓小平光辉形象。

5、曹灿

已故的曹灿是中国话剧院国家一级演员，他是屏幕上最早的邓小平扮演者，曾在电影《拔哥的故事》、《你好，太平洋》以及电视剧《千里跃进大别山》、《特区冒险家》等影视剧中扮演邓小平，算得上是早期的特型演员了。

6、马少骅

马少骅曾在电视剧《历史转折中的邓小平》中扮演邓小平。曾让在邓小平身边工作多年的警卫人员见到后，连叫首长，眼睛发红。被邓家子女赞这就是我们老爷子。如此精湛的演技让观众连连称赞。

7、史鑫

史鑫也是邓小平的特型扮演者，早在1996年，他在电影《浴血太行》中首次扮演邓小平，在1999年建国50周年播出的电视剧《开国领袖毛泽东》中，再次成功扮演了邓小平。

8、阎笑

阎笑，1967年12月17日出生，是邓小平特型表演艺术家，原南京军区前线歌舞团演员，及主持、歌手、相声演员于一身,他的表演惟妙惟肖,幽默风趣，曾在话剧《风雨下钟山》中扮演年轻时代的邓小平，再现一代伟人的光辉风采。

这么多特型演员的成功都是源自于自己的演技不断进步打磨，谁演的最像还得靠观众心中的那杠称去比较，只有演技好才能让观众有代入感，才能让伟人的英容相貌宛如在世，带给我们一个又一个感动。