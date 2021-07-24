娱乐圈这个鱼龙混杂的地方，没有真正的朋友只有永远的利益，明星每走一步都需要分外小心，似乎真正能信任的人只剩下家人。所以有些明星就让自己父母亲戚做自己的经纪人、助理之类的帮助自己处理事情。这也是一把双刃剑，能成就一个人也能毁掉一个人。下面我们一起来盘点被父母“毁掉”的八大明星，看看谁最让人惋惜？

1、吴亦凡

吴亦凡的事情最近是闹得沸沸扬扬，他与都美竹各执一词最后引得警方出动来调查此事。结果证明双方都被骗了，但引爆一切的人是吴亦凡的妈妈，她先是私自转账五十万联系都美竹反手再报警说自己被威胁了，最后竹篮打水一场空，后来有爆料称先前为了让吴亦凡在录制节目的时候能够配合节目组，相关工作人员更是带其母亲去高档商场消费了六百多万，成功让吴亦凡加入节目配合录制。这消息一出，对吴亦凡更是一个毁灭性的打击，吴亦凡从小生活在单亲家庭中对妈妈的信任无需多言，但是妈妈却没有教导好他，现在成功“毁掉”了吴亦凡全部的事业，母子二人共尝恶果。

2、朱雨辰

前两年朱雨辰带妈妈参加了湖南卫视的一档综艺节目《我家熊孩子》，本来是想刷刷存在感，没想到迎来的却是网友的一阵群嘲。明星晚婚晚育已是常态，而朱雨辰也是单身多年，其根本原因是朱雨辰妈妈多次插手儿子的感情问题，更直言女生嫁给朱雨辰就得做一个贤妻良母，怪不得朱雨辰到现在一直都是单身，有这样的妈妈掌控着谁敢嫁给他呀？

3、林妙可

今年的日本奥运开幕式让人大跌眼镜，回忆起2008年北京奥运会就会让大家想起当时那个笑容甜美，惊艳了全世界的红衣女孩——林妙可，当年的她年纪虽小，但一点也不怯场，完美的演唱完了整首歌。奥运会开幕式过后，林妙可的父母开始迅速收割名声带来的利益，林母帮她接了很多广告，几乎来者不拒。没时间学习她的成绩在班里更倒数，而现在娱乐圈里也很少看到她的身影了。

4、小小彬

小小彬在青春偶像剧 《下一站幸福 》饰演安以轩和吴建豪的儿子，是娱乐圈小有名气的童星。而现在他的现状却让人唏嘘。父母离婚后他成了父亲的摇钱树，小小彬更是没日没夜地拍戏挣钱，随着年龄的增长，戏路收到限制，他身体也出现了一些毛病，皮肤大面积的溃烂。如今没有了收入来源，就连看病都成了问题。如今的小小彬的生活现状真的让人唏嘘不已，曾经的辉煌也早已烟消云散，一去不复返。

5、郑爽

郑爽隐婚代孕弃子的事情已经告一段落，但提起这件事还是令人咂舌，而由张恒爆出的爽爸爽妈的微信语音更是让网友对他们一家厌恶至极，仿佛生命在他们眼中就是一文不值，最后他们一家也被封杀，真是大快人心。

6、毛晓彤

毛晓彤近年来在娱乐圈打拼算是有了不小的起色。不过就在她事业如日中天时，她爸爸突然上了一档电视节目，在节目里公开喊话，要求毛晓彤支付他5000万的赡养费，还称不给就一起下地狱。一时间毛晓彤群嘲四起，通告全无，毕竟谁也不想自己的剧组惹上事儿，近年来毛晓彤才慢慢重回大众视野。

7、张韶涵

当年张韶涵凭借《隐形的翅膀》、《欧若拉》等歌火遍全国，不料却突然被爆出吸毒、丢弃母亲的丑闻，使得她如此中天的事业一下子垮掉。时隔多年，她再次出现在公众眼中，样貌没有怎么变化，声线依旧动听，歌坛却早已众星云集，实在可惜啊。

8、蔡少芬

性格直爽可爱的蔡少芬，刚出道之时，被好赌的母亲坑的很惨，甚至一度要自杀。这个堪称吸血鬼的母亲曾经欠下巨额赌债，蔡少芬在娱乐圈内发展堪忧，后来宣布与母亲断绝关系，才慢慢在娱乐圈内又稳住了脚跟。