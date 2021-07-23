2021年夏季奥运会即将在日本东京举办，这个夏天又将掀起一阵体育浪潮。其实如今的电视荧屏上，上演过多部体育题材的影视剧，观众们还是很喜欢的。那么有哪些好看的体育类题材的电视剧曾经播出过呢？一起来盘点一下吧。

1、《冰糖炖雪梨》

冰糖炖雪梨时一部将冰上运动融入剧情的青春剧，这部剧由吴倩与张新成出演。一对有情人在冰上运动竞技中成长，在赛场上追逐自己的梦想。有青春励志也有爱情故事，播出时受到了一众的好评。

2、《旋风十一人》

《旋风十一人》是由胡歌、江疏影领衔主演的电视剧，讲述的是一群足球少年的故事。足球场上一群少年奋力拼搏，还有颜值极高的男女老师加持，这部剧很受欢迎。值得一提的是旋风十一人曾经是胡歌与江疏影的定情之作。两人曾经因戏生情成为男女朋友，但后来却分手了。

3、《旋风少女》

《旋风少女》这部剧则是将跆拳道融入电视剧剧情当中，剧中的几位主人公都是跆拳道运动员，在他们的故事中有爱情、友情、还有追求的公平与正义。他们在训练与比赛中成长与坚强，加上青春期的纯纯恋情，旋风少女真的很好看。

4、《奋斗吧，少年》

奋斗吧少年则是一部讲述网球队员们的故事，他们热爱网球运动，对这项运动充满着热情。剧中的几位演员都是圈内的小鲜肉，看到他们真的有种看《网球王子》的既视感。喜欢网球运动的观众一定不要错过这部剧。

5、《热血狂篮》

相信很多人都看过动画片《灌篮高手》，篮球少年们在篮球场上拼搏的画面点燃了我们的整个青春。校园偶像剧《热血狂篮》讲述的也是一群篮球少年的故事，篮球竞技搭与青春偶像相融合，这部剧是否也让大家想起曾经的青葱岁月呢？

6、《甜蜜暴击》

甜蜜暴击是鹿晗与关晓彤的定情之作。剧中的两位主角都是拳击运动员。他们因为拳击而相识相知，剧中的各种剧情都是围绕着拳击运动而展开。可以说又是一部爱情与竞技相结合的电视剧。

7、《青春抛物线》

很多年前日本电视剧《排球女将》引入中国，获得了超高的关注度。而青春抛物线也是一部以排球比赛为背景的青春偶像剧。整部剧展现了排球运动员赛场拼搏的精神，非常励志。

8、《极限17：羽你同行》

羽毛球也是很多喜欢的一项体育运动，偶像剧《极限17：羽你同行》就是一部讲述羽毛球运动的剧集。剧中高颜值偶像可是不少，喜欢的话可以看一看。