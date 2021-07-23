加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,696,737
  • 关注人气：209,329
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

(2021-07-23 12:32:28)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

都美竹多次发文锤吴亦凡，她所说的遭遇也得到了很多网友的同情。都美竹曾喊话让吴亦凡在24小时内退圈，24小时早过去了，“吴心工作”的吃瓜群众既没等到吴亦凡的退圈声明，也没等到都美竹的实锤，倒是等到了警方通报。

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

北京警方通报了“吴亦凡事件”调查结果，都美竹通过网络自曝受到了吴亦凡的侵害，事件到底是怎样的？警方的通报可以说了帮理清了事情的经过，都美竹和吴亦凡在聚会饮酒后发生过关系，事后都美竹在吴亦凡家用餐后自行离开。

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

在发生关系后，吴亦凡曾给钱给都美竹网购。都美竹为何要发文锤吴亦凡？警方的通报中给出了答案，她是想提升知名度。都美竹网上发的一些博文甚至是专业写手代写的。不过让人意外的是吴亦凡和都美竹遭到了双向诈骗。

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

有网友吐槽吴亦凡和都美竹都不无辜，一个图色，一个图财。都美竹在警方发表通报后发声说尽力了，不想占用公共资源了。都美竹还再次发文讲述和吴亦凡建立联系的过程，她表示自己是酒醉后和吴亦凡发生关系的，不是主动留下的，还表示受到了伤害，目前还要吃药治疗。

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

警方的通报可以说是实锤了吴亦凡道德败坏的问题。都美竹找写手炮轰吴亦凡的事情让她败了不少好感，就如她所说的她并不是完美受害者。为了自身利益，都美竹和吴亦凡都美说实话。不过警方的通报中所含的信息量还是挺大的，比如吴亦凡方面以工作为由约见年轻女孩，还有别的女孩子因此见过吴亦凡吗？

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

吴亦凡已被实锤，却有粉丝为他割腕自杀，自称愿意用生命相信他

吴亦凡已被实锤，很多粉丝表示失望并脱粉，但是让人意外的是竟然有粉丝为他割腕自杀，并表示愿意用生命相信他。这样的粉丝真的很狂热呢，自称看不惯那么多人欺负吴亦凡。谁欺负吴亦凡了？他是成年人了，更是公众人物，该为自己的言行负责。身体发肤受之父母，粉丝竟然为了偶像轻生，这样的行为是不是有点脑残？

我的更多文章：
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点近年来身陷丑闻的八大嘻哈歌手，看看都有谁？
    后一篇 >盘点最精彩的八部体育题材的电视剧，你看过几部？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有