都美竹多次发文锤吴亦凡，她所说的遭遇也得到了很多网友的同情。都美竹曾喊话让吴亦凡在24小时内退圈，24小时早过去了，“吴心工作”的吃瓜群众既没等到吴亦凡的退圈声明，也没等到都美竹的实锤，倒是等到了警方通报。

北京警方通报了“吴亦凡事件”调查结果，都美竹通过网络自曝受到了吴亦凡的侵害，事件到底是怎样的？警方的通报可以说了帮理清了事情的经过，都美竹和吴亦凡在聚会饮酒后发生过关系，事后都美竹在吴亦凡家用餐后自行离开。

在发生关系后，吴亦凡曾给钱给都美竹网购。都美竹为何要发文锤吴亦凡？警方的通报中给出了答案，她是想提升知名度。都美竹网上发的一些博文甚至是专业写手代写的。不过让人意外的是吴亦凡和都美竹遭到了双向诈骗。

有网友吐槽吴亦凡和都美竹都不无辜，一个图色，一个图财。都美竹在警方发表通报后发声说尽力了，不想占用公共资源了。都美竹还再次发文讲述和吴亦凡建立联系的过程，她表示自己是酒醉后和吴亦凡发生关系的，不是主动留下的，还表示受到了伤害，目前还要吃药治疗。

警方的通报可以说是实锤了吴亦凡道德败坏的问题。都美竹找写手炮轰吴亦凡的事情让她败了不少好感，就如她所说的她并不是完美受害者。为了自身利益，都美竹和吴亦凡都美说实话。不过警方的通报中所含的信息量还是挺大的，比如吴亦凡方面以工作为由约见年轻女孩，还有别的女孩子因此见过吴亦凡吗？

吴亦凡已被实锤，很多粉丝表示失望并脱粉，但是让人意外的是竟然有粉丝为他割腕自杀，并表示愿意用生命相信他。这样的粉丝真的很狂热呢，自称看不惯那么多人欺负吴亦凡。谁欺负吴亦凡了？他是成年人了，更是公众人物，该为自己的言行负责。身体发肤受之父母，粉丝竟然为了偶像轻生，这样的行为是不是有点脑残？