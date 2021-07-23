近日河南省内各地区都出现特大暴雨，突发洪涝灾害，已经造成全省三百多万人受灾，因灾死亡33人，失踪8人，这次灾情来的突然来的凶猛，一时间社会各地纷纷展开对河南群众的救援，娱乐圈的明星们也纷纷捐款捐物，贡献一份力量。而嘻哈歌手孩子王却选择造假捐款，让眼尖的网友抓个正着。吴亦凡的事情还没结束孩子王又惹上丑闻，让我们一起盘点一下近年来身陷丑闻的八大嘻哈歌手，你看看都有谁吧？

1、吴亦凡

吴亦凡最近可是将黑红展现的淋漓尽致，一直以来他塑造的纯情大男孩单身人设这次被都美竹是彻底摧毁了，随着两个人在网上的对质更是引来其他二十多名受害者的集体对吴亦凡的申讨，有些女生甚至是未成年或者刚成年，如此恶行网友们怎能轻易放过吴亦凡？

2、孩子王

在其他明星纷纷选择捐款捐物并且登上热搜榜的时候，嘻哈歌手孩子王也心动了，想抓住这次机会增加一波曝光度。发了微博说自己这次河南灾情捐了一万八，随后就被网友质疑其是P图并找到他实际仅捐款100元的证据，甚至他还对粉丝说本来想P成捐款十八万引来一阵群嘲。国难当头，有如此丑闻，《少年说唱企划》官博直接宣布孩子王退出节目录制。捐多捐少只是一个心意何必要诈捐呢？

3、张子豪

前几天，《中国有嘻哈》选手张子豪在社交平台上自爆婚内出轨，正式退出嘻哈厂牌，他表示因自己的品行不端给妻子及被自己欺骗的多名女性造成巨大伤害。张子豪与其妻子赵女士已经有了五年感情，婚后两人育有一子。这次被爆出婚内出轨，虽然已经公开道歉但是网友并不买账。

4、高天佐

今年年初，嘻哈歌手高天佐被女朋头爆料，怒斥他私生活混乱甚至经常家暴。高天佐曾经参加综艺节目《说唱听我的》并获得了亚军。他长相帅气，出场方式又狂拽炫酷，野性十足，收获众多粉丝。更有网友扒出高天佐疑似早在2016年就曾经因为暴力伤人事件被判刑。一时间人设崩塌，身陷丑闻，引发网友群嘲。

5、满舒克

满舒克是一名说唱歌手，2018年参加《中国新说唱》后才名声大噪。最近他的事也是闹得沸沸扬扬。一位网友发长文控诉满舒克，称自己曾和满舒克发生过关系，聊天过程中，满舒克还透露自己和73个女孩都有过“故事”，私生活混乱程度令人咂舌。

6、PGone

要说前两年最火的嘻哈节目就是《中国有嘻哈》了，这档网络综艺，汇聚了流量小生，撕逼等各种爆点，其中最具人气的一位选手就是PGone了。但是真正让他名声大噪的还是和李小璐的“做头发”事件，勾引有夫之妇破坏别人的家庭，事后还想否认隐瞒事实，实在可耻。

7、GAI

GAI是一名说唱实力相当了得的歌手，在2017年《中国有嘻哈》中获得全国总冠军，之前他和妻子王斯然一起上了湖南卫视的综艺，两个人在节目中大秀恩爱，引得旁人羡煞不已。然而在不久前，GAI疑似被曝出和粉丝聊骚，从曝光的聊天截图上看，都是些露骨和淫秽的话，简直让人无法相信这些竟然是出自那个在节目里树立宠妻人设的好男人之口，一时间脱粉无数，也算是自作自受。

8、MC光光

嘻哈歌手的丑闻层出不穷，最为严重的当是说唱歌手——MC光光了。前些日子他被曝出吸毒等恶劣行为。还有消息称，光光携带hpv病毒导致多位女性被传染，并且扬言要杀自己的妈妈，甚至有人在网络上放出一份行政处罚书，来证明这些事情的真实性！随着事情愈演愈烈，MC光光不得不在个人社交账号发文，表示退出厂牌FreeOut并对造成的影响道歉想求得网友原谅，不过网友并不买账，他做的都是危害社会危害他人触犯法律的事情，想求得网友粉丝们的原谅下辈子去吧！



