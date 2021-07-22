据媒体报道，老艺术家徐才根因遭遇车祸，于今天上午在上海龙华医院去世，享年89岁，这样的消息一出来，网友们纷纷表示让老戏骨一路走好。据说他是因为骑单车外出去拍戏，才会碰到这样的事情，不得不说老戏骨也太敬业了。

说到徐才根，想必很多观众都对他不陌生，他可是娱乐圈里的“绿叶”，像《安家》、《我的前半生》以及《飞驰人生》里都有参演。他饰演的人物角色可以说是相当多，像之前《安家》里面他就和奚美娟一起饰演了一对夫妻，剧中的”江奶奶和宋爷爷“的故事可以说是感动了无数网友；而他在《我的前半生》里面饰演的崔宝剑还是和许娣一起合作，演技也是倍受好评呢！

别看他的演技不错，事实上他并不是科班出身的，16岁的时候他进入印刷厂做学徒，因为爱好文艺而进入了工人文化宫的业余舞蹈团，24岁的时候，他与剧团演员吴云芳等人一起进入上海海燕电影制片厂，这才开始了他的演艺生涯。

虽然如此，他饰演的大多是配角，像《香樟树》、《儿女冤家》以及《鲁迅》中的光脚黄包车夫，《城南旧事》中佣人宋妈的丈夫，这些角色可以说是相当小，可他却从不计较名利得失，不仅如此，拍戏的时候他还经常帮忙搬道具呢。

2010年的时候，他因为出演王安执导的电影《团圆》中饰演陆善民一角，并凭借着这部电影中精湛的演技而获得第28届金鸡奖最佳男配角。

因为一直出演配角，他自称为”老绿叶“，直到85岁的高龄才终于演上了男一号，主演电影《归去》，而且获得了多项大奖，而他本人更是因为这部作品而获得两项最佳男主角奖。他曾经说道“有人敢叫我，我就敢演”，他还说道”就算剧组在外地请我，我也会去的。他们问我怎么没有助理？我说，我能自理，不要助理“。

道60年，徐才根演过了很多角色，当了半辈子的配角，但是他却没有一句怨言，足以看出他对演艺事业的喜爱。虽然很多时候都是只有几句台词的路人甲，但他却一直把演戏当成自己的事业，并用心经营着。

都说出名要趁早，但是徐才根直到近几年才渐渐被观众熟知，而且更是获奖连连。如果没有发生意外，他还会在演戏这条路上走得更远，还会塑造出更多的”绿叶“角色。希望徐才根老师一路走好。