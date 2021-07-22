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过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

(2021-07-22 16:24:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近一段时间，娱乐圈除了吴亦凡就是郑爽闹得欢了。原本已经沉寂多时的郑爽突然在网上发长文控诉张恒，结果被张恒一张张微信截图给怼了回去。不久之后郑爽再次发长文，叙述起了自己在美国的生活。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

总结了一下郑爽在美国的生活就是一个字“惨”郑爽声称自己的账户已经被封，在国外没有任何的经济来源，都是靠朋友接济来生活。平时只能喝自来水，不敢点外卖，生活非常节俭，省下来的钱要用到孩子身上。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

网友们对于郑爽的诉苦似乎并不是特别同情，毕竟郑爽之前疯狂敛财以及高调炫富的行为很是让人反感，在加上1.6亿片酬的事情引发大众愤怒。所以面对郑爽哭穷的行为很多网友并不买账。认为她是好日子过久了，苦日子才刚开始而已。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

郑爽在代孕事件爆发之前的确是娱乐圈的顶流，自带热搜体质，粉丝众多。即便是屡屡被曝情绪不好，演技不过关也依旧是片约不断，综艺节目更是接到手软。片酬也是一路水涨船高。更重要的郑爽曾经透露过，自己的背后没有经纪人、没有团队，只有自己和家人来打点自己的一切，这也就是说郑爽所赚的钱不用跟他人分成，全部进了自己的要包。但即便是这样，郑爽为了赚钱还曾经将自己使用过的二手物品高价卖给粉丝，甚至将剧组的东西占为己有私自售卖。可以说大钱小钱都不放过。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

也是因为吸金能力巨大，郑爽曾经的生活很是奢侈，曾有综艺节目曝光过郑爽以及其父母的生活，昂贵的帝王蟹想吃就吃，两千多块一瓶的矿泉水想喝就喝。她甚至晒出过自己在上海的一栋豪宅，据说价格超过1.5个亿。曾经的风光无限对比现在的生活的确是云泥之别。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

郑爽代孕弃养事件爆发之后，很快便成为了劣迹艺人无法再在娱乐圈赚钱，因为她的原因导致多部电视剧无法播出，以及代言被撤掉，这些事情郑爽都是需要支付赔偿金的。再加上天价片酬、阴阳合同的事情，估计少不了大笔的罚款。离开娱乐圈的郑爽恐怕真的很难维持从前那般奢侈的生活了。

过惯好日子的郑爽，开始叫苦了！

郑爽有如今的境遇，除了张恒的步步紧逼以外，自己要负很大一部分责任。她做错了很多事情，希望她能意识到自己的错误，尽快调整自己的生活状态，越来越好。


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