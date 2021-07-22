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黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

(2021-07-22 12:35:12)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日河南普降暴雨，灾情也牵动了很多网友的心。一方有难八方支援，娱乐圈很多明星也都很关心河南的雨情，并纷纷为河南捐钱捐物。已有百位明星慷慨解囊为河南捐款了。王思聪也因为给河南捐款500万上热搜。

黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

张艺兴、王俊凯等明星也因给河南捐款捐物的善举上了热搜。但有一对明星夫妻却再度被指疑似婚变了，这对明星夫妻就是黄晓明和baby。黄晓明和杨颖怎么了？这次黄晓明给河南捐物，而杨颖则是给河南捐款50万。

黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

杨颖工作室方面晒出了转账回执，并表示风雨同舟，共渡难关。黄晓明的明天爱心基金则表示黄晓明给郑州捐了20万瓶纯净水和和1万瓶消杀用品。张杰谢娜、邓超孙俪等明星夫妻都是共同捐款的，张杰谢娜以及邓超孙俪夫妇的捐款回执附言都写的是夫妻捐款。

黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

黄晓明和杨颖怎么就是分开捐的？两人都没提到对方，一个捐物一个捐款，这是有意避开对方吗？很多网友觉得此举是否意味着黄晓明和杨颖的感情出了问题？前些天黄晓明回青岛老家探亲，未见杨颖，黄晓明还说终于不用自己做饭了，言下之意是他平时都是自己做饭的？

黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

杨颖带小海绵去三亚玩没见黄晓明，黄晓明回家探亲也没见杨颖，黄晓明和杨颖的行程都没有交集的吗？黄晓明和杨颖有多久没公开秀恩爱了？微博之夜一同参加活动却不同坐，也不同框。今年年初的时候，杨颖发文否认曾介入黄晓明和李菲儿的恋情，但她在声明中却称黄晓明为黄先生。

黄晓明和baby分开捐款，两人关系遭质疑，到底有没有分居？

黄晓明和杨颖怎么给人感觉这么生疏，网上还有报道称他们疑似已经分居两年了。婚变传言不绝于耳，而两位当事人却没有通过合体秀恩爱等方式辟谣，难怪他们的关系总是被猜测。刘恺威杨幂、陈思诚佟丽娅这两对在没离婚前也总是被曝疑似离婚，最终也是离了婚。黄晓明和杨颖虽然也多次被曝离婚，不过没实锤前这些也只能是外界的猜测。


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