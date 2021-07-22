吴亦凡事件可是近日娱乐圈的一个大瓜，24个女孩发声锤吴亦凡，吴亦凡真的是海王吗？都美竹曾几次爆料锤吴亦凡，还喊话让吴亦凡在24小时内退圈。24小时早过去了，吴亦凡工作室倒是发声辟谣了，但截至目前，吴亦凡并没有宣布退圈。

尽管都美竹多次发文炮轰吴亦凡，但吴亦凡否认“选妃”、“未成年人”等绯闻，并愿对自己所说的话负法律责任。都美竹扬言要放大料锤吴亦凡，但是尽管很多网友“吴心工作”，觉得这是一个大瓜，可是都美竹并没有放什么实锤。

都美竹只是在7月20日上午发文说：这个世界怎么了，我真的很失望。一些网友表示担心都美竹。关于都美竹的近况，网上有不同的传言。这两天都美竹很沉默，吴亦凡方面倒是接连发声辟谣，吴亦凡方面晒出的一些聊天记录甚至是对都美竹不利的。

前期吴亦凡方面给人一种公关不力的感觉，都美竹似乎主导了舆论的走向。情感绯闻事件也的确给吴亦凡造成了重创，他代言的品牌接连发声跟他解约。有了社会舆论的关注，吴亦凡和都美竹的情感风波从某种程度上已经上升到了社会事件。

或许吴亦凡有错，但是都美竹就是一个好女孩吗？吃瓜要谨慎。吴亦凡工作室方面晒出了和都美竹的聊天记录，直指她拿了吴亦凡的钱，这个钱或许可以理解为协议封口费。都美竹曾说她已经把钱退给吴亦凡了，但是吴亦凡工作室方面表示没有收到退款。

这边都美竹给人感觉没实锤证据，那边吴亦凡方面已经拿出了对她不利的证据。当年吴秀波的小三也曾要挟吴秀波给钱，最后吴秀波报警把她送进了监狱。上法庭是要讲证据的，都美竹如果没有实锤，那她之前所说的那些关于吴亦凡劈腿，选妃等行为就涉嫌侵害了吴亦凡的声誉，她要吴亦凡给800万的行为则有可能构成敲诈勒索行为。

吃瓜不仅要谨慎，更要理智。一些网友感觉都美竹开始处于下风了，如果她拿不出实锤，那她真的危险了。或许吴亦凡很渣，他人设坍塌了，但这些是道德层面的问题。都美竹如果做出了违法行为，那吃牢饭的可能会是她。或许就如一些网友所说，都美竹离吴秀波曾经的小三陈昱霖的结局只有一步之遥。