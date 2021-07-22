近日东京奥运会正式拉开帷幕，由于新冠疫情在全球范围内的影响，日本奥运会已经延迟了一年，如今我国奥运健儿正在东京为了祖国的荣誉而战。俗话说“文体不分家”，体育和娱乐一直有着千丝万缕的联系，很多体育界明星成名后可以选择进军娱乐圈，我们今天就来盘点一下挺进演艺圈的八大奥运冠军，你们看看最喜欢哪个吧？

1、田亮

奥运冠军田亮有着“跳水王子”的称号，清秀的长相使得他成功进入娱乐圈，当时获得奥运金牌后他便接了几个广告代言，更是娶了超女叶一茜，而使他成名是因为综艺《爸爸去哪儿》，他带着宝贝女儿上综艺，他的迷之口音也是综艺感满满，时至今日也经常在社交平台晒出一家四口的日常照片，刷刷存在感。

2、刘璇

刘璇是一名体操冠军，在2000年悉尼奥运会的时候，刘璇获得平衡木冠军，有着“璇美人”的称号。退役后的刘璇进入娱乐圈发展，并参演了多部影视剧《我和我的父亲》、《穿警服的那些女孩儿》，不过都反响平平。

3、李小鹏

李小鹏在体操项目上获得了四枚金牌，他的强项是双杠，退役后和李安琪结婚后生下女儿奥莉，由于奥莉长相甜美被邀请参加了综艺《爸爸回来了》，收获了一票妈妈粉，夫妻俩经常带着女儿参加各类综艺活动，近两年随着奥莉的长大，渐渐减少了在娱乐圈的曝光。

4、杨威

另一个在体操项目上也颇有成就的运动员就是杨威了，他一共获得过三枚奥运金牌，2014年他和儿子羊羊羊被邀请参加湖南卫视大热综艺节目《爸爸去哪儿》，软萌的羊羊羊性格讨喜，父子俩后来也上了一些访谈节目，一直刷刷存在感。

5、孙杨

孙杨算得上是为数不多还在为奥运会征战又在娱乐圈发展的运动员了。孙杨虽然还是现役运动员，不过他有多个广告拍摄还有综艺娱乐节目的拍摄。不过最近孙杨由于被禁赛也淡出了大众视野，低调训练。

6、武大靖

2018年平昌冬季奥运会短道速滑男子500米金牌得主武大靖，成名后火速进入娱乐圈，参加综艺节目还参加了优酷YC盛典，宣传冬季奥运项目。

7、邹市明

邹市明在2008年北京奥运会拳击48公斤比赛中获得金牌，他和有些退役了的运动员不一样，他在现役期间就进入到娱乐圈发展，带着孩子参加亲子真人秀录制《爸爸去哪儿》，讨喜的性格让他们收获不少粉丝。

8、张继科

张继科在乒乓球方面的造诣很深，早在2012年就获得了个人项目的大满贯，还获得多次奥运金牌。除了球技以外，其呆萌的性格、冷漠的表情和帅气的外表也是被大家所喜欢的原因。奥运会之后，张继科的热度高居不下，而他本人也从央视到卫视，热门综艺都参加了个遍，之前还带着父母参加《做家务的男人》，已经稳定在娱乐圈发展了。