最近搅得娱乐圈一团糟的人非吴亦凡莫属了。纵观吴亦凡成名史，从解约归国的EXO成员，到娱乐圈的顶流，吴亦凡成名之路颇为顺利，即便是之前负面新闻满天飞，背后的资本也能让他平安过渡。吴亦凡2012年在韩国出道，2016年与SM娱乐成功解约后中国不过呆了6年时间。如果按6年赚20亿计算，其平均每年至少吸金3亿元。吴亦凡星途之所以如此坦荡离不开贵人相助。那么都有哪些贵人帮助过吴亦凡呢？

1、徐静蕾

2014年，原本是韩国男团EXO成员之一的吴亦凡解约回国，才女徐静蕾便让他出演自己的电影《有一个地方只有我们知道》中的男主角。徐静蕾对吴亦凡的赏识不仅仅是一部电影这么简单，而是打开了京圈大门，好的资源也就纷至沓来。

2、冯小刚

搭上京圈这条人脉吴亦凡便与冯小刚熟悉。在管虎拍摄电影《老炮儿》时吴亦凡得到了出演的机会。与冯小刚、张涵予等一众老戏骨搭戏。冯小刚更是对吴亦凡赞赏有加。这使得吴亦凡获得了更多出演电影的机会。

3、成龙

据说是因为冯小刚的推荐，吴亦凡与成龙相识，得到成龙的照拂，签约耀莱影视。吴亦凡还成为成龙影视传媒学院的表演客座教授。吴亦凡又成功进入港圈。

4、周星驰

在进入港圈之后周星驰将出演《美人鱼》、《西游降魔篇》的机会都给了吴亦凡。这样好的电影资源真是别人羡慕不来的。

5、郭敬明

在别的演员还在电视剧圈辛辛苦苦拍戏时，吴亦凡的电影邀约一部接一部。郭敬明非常喜欢吴亦凡，不仅让他演唱了电影小时代的主题曲，还让他成为电影《爵迹》的男主角。一大票的流量明星为他作配。

6、张宇

时尚圈也是明星们逐鹿的战场之一，吴亦凡不仅电影资源好到飞起，还因为得到《时尚》杂志主编张宇的青睐，吴亦凡成为时尚圈的宠儿，时尚资源迅速提升，在时尚圈的咖位也不断上升。

7、黄斌

黄斌曾经是黄晓明、赵丽颖的经纪人，他与吴亦凡相遇后给吴亦凡带来了大量的品牌代言，还让他在与小G娜的拉锯战中大获全胜，全身而退，得以继续在娱乐圈发展。

8、马化腾

吴亦凡的电影资源虽然一直很不错，但是演技实在是不过关。很快他便与腾讯达成深度合作。接连参加了腾讯出品的多部综艺节目，如《中国有嘻哈》等等。还接演了腾讯的重头戏《青簪行》，腾讯这边的好资源纷纷偏向了吴亦凡。