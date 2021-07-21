近日又一位网络主播上热搜了，连王思聪都曾看过她的直播并给她刷了礼物。王思聪给这位女网红刷的礼物价值约8万元。王思聪是被这位女网红吸引了吗？这位女网红怎么上的热搜呢？原来她长得有几分神似林心如，她甚至用了“小林心如”这个网名。

这位网红也模仿表演林心如演过的角色，其中她表演夏紫薇眼睛失明这段不仅引发热议，而且还上了热搜。当时这位网红在直播的时候表示自己的眼睛看不见了，火箭或是嘉年华可以治好她的眼睛。实际上她是在喊话大家给她刷礼物。

在一位大哥给这位网红送了火箭后，这位网红表示自己的眼睛能看见了。网红紫薇被火箭治好了眼睛，网友们如何看待此事呢？一些网友吐槽这位网红是见钱眼开。这位网红不仅模仿了紫薇这个角色表演，而是还和网红小燕子连麦了。

网红自称小林心如，上演紫薇失明求礼物，不难看出她是通过模仿表演蹭热度。那这样做存在风险吗？答案是有的。赵薇版《还珠格格》是国民度很高的古装剧，林心如凭借演紫薇这个角色走红。而根据有关法律规定，模仿活动中，如果对原表演者的形象有所贬损、歪曲，那有可能被认定为侵犯了原表演者的权益。

也就是说这位网红的模仿表演涉嫌侵犯林心如的合法权益。明星都曾因模仿表演吃官司。上海美术电影制片厂曾起诉男星王祖蓝在未获得授权的情况下cos“葫芦娃”造型，后来法院判决王祖蓝赔偿10万元。

或许这位网红紫薇也意识到自己可能侵权了，所以她把网名改成了夏紫微，不仅如此，她在最近的直播中也脱下古装了。但是不模范紫薇，看她直播的网友也没那么多了。不过这种模仿捞金，涉嫌侵权的行为本就不应该被倡导。