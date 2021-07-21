娱乐圈有很多明星能够写得一手好字，比如说井柏然，他的字体据说被某字体厂商花高价买了去，可见字写得真的很好看。但娱乐圈有些明星的字写得就比较难看了，他们也因此经常被网友们吐槽。那么娱乐圈究竟有哪些明星的字因为太丑而被网友们吐槽呢？一起来盘点一下吧。

1、吴亦凡

最近因为都美竹事件闹得沸沸扬扬的吴亦凡，他的字就写得真是不怎么好看。他曾经在网上晒出过自己的亲笔字，遭到网友们一致的吐槽。当时很多粉丝为他辩解，声称吴亦凡自小是在国外长大，所以汉字写得不好是有情可原的。

2、王一博

王一博也曾晒出过自己写得信件，他的字也被吐槽太丑。后来有粉丝扒出王一博初中毕业之后便开始进军娱乐圈，文化水平并不高。但娱乐圈文化水平不高的明星很多，他们当中也有字写得很漂亮的，王一博还真的需要多练练字。

3、杨颖

Angelababy在参加综艺节目《向往的生活》时，节目组曝光了一组Angelababy亲笔写下的留言，她的字看起来像是小学生的字体，扭扭捏捏真的不是很好看。尤其是对比倪妮的一手好字，她的字真的是惨不忍睹，自然引来了网友们的一致吐槽。

4、刘烨

刘烨的演技在圈内还是很受认可的，但是刘烨的字确实是让人不忍直视，从他晒出的字来看，他真的需要好好练字了，如果可以的话，估计会有粉丝给她寄字帖。

5、张若昀

张若昀在电视剧《庆余年》中秀了一次书法，结果很快便被网友吐槽字太丑。剧中毛笔字写得确实是不够漂亮。但是张若昀事后却澄清说这并不是自己亲笔写得，而是有人代笔。网友们也是纳闷了：专门找个字丑的人来做代笔？

6、王力宏

有才华有颜值的偶像王力宏曾经晒出过自己的亲笔字，不过却被网友们吐槽中英文都非常的丑。好歹王力宏也是娱乐圈的学霸，学历明明很高，字写得怎么丑呀。

7、王宝强

王宝强的字其实也写得也很丑，看起来就跟小学生一样。王宝强很小便到少林寺学武了，估计文化课一直没有跟上，字也练得少，所以字写得丑也就没什么奇怪的了。

8、张含韵

张含韵的颜值是很高的，妥妥的美女一枚，但是她的字写得真的是不够好看。所以网友们都吐槽她的字与颜值真的是不搭。