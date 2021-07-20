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张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

(2021-07-20 15:37:56)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说到娱乐圈，相信很多人都听说过一句话：贵圈真乱。近日，顶流爱豆吴亦凡与都美竹的事情可以说闹得沸沸扬扬，受害者不断的涌现，而且这件事已经不仅仅是一件娱乐八卦，已经涉及到刑事犯罪了。网友们也是搬好了小板凳紧密关注着事情的发展。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

就在大家关注吴亦凡事情进展的时候，又一位明星出事了，因为综艺节目《中国新说唱2020》走红的说唱歌手张子豪站出来发文承认自己婚内出轨、玩弄女性的错误。又一位渣男被实锤，网友们不禁感叹：吴亦凡玩弄女性的瓜还没吃完，竟然又多了一位出轨的渣男，最近的娱乐圈真是够乱的。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

张子豪出轨的事情在前一段时间的豆瓣被爆料了出来，当时有人发帖声称张子豪明明有妻子孩子，但是却在外面逍遥快活，与多位女性保持不正当的关系。这次的猛料也是张子豪出轨的一位女性曝出的。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

7月19日张子豪还在微博上强硬的否认，还说司法将会介入，一切交给法律。结果短短一天的时间，张子豪的风向大转，一改之前强硬的态度，老老实实的低头认错。张子豪承认自己玩弄女性，并且在婚内出轨，所以他言辞恳请的跟妻子道歉。跟自己的儿子道歉，自己身为父亲却没有做一个好榜样。并且宣布自己将会退出厂牌，承担需要承担的法律责任。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

说实话如果是放在平时，有明星爆出这样的黑料，估计会被网友们骂死，但是有着吴亦凡事件的对比，网友们对于张子豪的表现还是很佩服的，至少人家犯错之后能够大大方方的承认错误，而不是想方设法的遮遮掩掩，这一点做的还是挺爷们的。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

张子豪的做法让人想起了当初张碧晨与华晨宇宣布生女的事情。原本未婚生女对这两位艺人会大有影响。但是他们却选择再郑爽代孕、弃养的事情闹得沸沸扬扬时官宣他们有一个女儿。对比郑爽的弃养，两人积极的担负起抚养女儿的责任，让网友们觉得二人特别有责任感，真是没有对比就没有伤害。

张子豪因婚内出轨道歉上热搜，是不是为吴亦凡挡枪？

一天之内，吴亦凡的实情还在持续发酵，张恒再次曝出郑爽劈腿、不敬业等猛料，张子豪更是承认自己婚内出轨。一天之内如此之多的负面新闻曝出，不得不说娱乐圈真的太乱了。这个圈子真的需要大力整顿了。

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