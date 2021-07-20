要说这几天娱乐圈最大的瓜应该是吴亦凡与都美竹事件了。但就在吃瓜群众都在围观这件事的进展时，消停多时的郑爽突然跳出来在深夜发长文为自己辩解，她先是为自己当初的代孕道歉，但是却否认自己弃养、而且澄清自己并没有收取1.6亿片酬。并且声称让张恒停止对自己的骚扰。

在全民关注吴亦凡的时候郑爽的发文还是强行博取了一些关注度。这篇文章条理清晰，没有了大家看不懂的爽言爽语，将自己包装成了一个受害者。

但是面对郑爽言之凿凿的发文洗白，张恒怒了，直接在网上回怼，并且再次晒出了一系列微信聊天截图，用来证明郑爽坚持弃养，在两人同居期间出轨等事实。另外，张恒还晒出了某位制片人与郑爽妈妈的微信聊天截图，力证郑爽在拍戏时根本不敬业，情绪不好不说还不能履行合约认真拍戏，连剧组中的老戏骨都不尊重。

针对郑爽否认1.6亿天价片酬的事情张恒也给予了回击，他告诉大众郑爽在说谎。天价片酬的事情确实是存在。张恒认为自己遭到郑爽粉丝的骚扰，并说自己对郑爽避之唯恐不及，根本没有骚扰一说。对于郑爽颠倒黑白的说法，张恒回应是：好一个菩萨心肠。

虽然郑爽自从代孕事件曝出之后，猛料越来越多。原本就是一个代孕、弃养被曝出。可是随着郑爽与张恒的官司慢慢展开，张恒不断的曝猛料，尤其是1.6亿天价片酬的曝出直接让郑爽成为众矢之的。

原本随着美国抚养权官司的结束，二人终于不在网上互相纠缠，可郑爽这次发文再次惹怒了张恒，同居期间劈腿、拍戏不敬业等黑料再次曝出。估计现在连网友们都一头雾水，郑爽到底有多少黑料掌握在张恒手中呀，这时不时的抖搂一点，郑爽真是百口莫辩呀。

很多网友不明白为什么郑爽在消停了多日之后发表这么一篇文章，难道是想要洗白回归娱乐圈吗？别忘了，即使是没有天价片酬、劈腿等黑料。仅仅是代孕这一项就足以让她成为劣迹艺人翻不了身。郑爽却还是垂死挣扎，拼命给自己洗白将脏水往张恒身上泼。且不说此事谁对谁错，只要郑爽这边有动静，张恒就曝猛料。所以网友们都劝郑爽还是消停一下吧，别再惹张恒了，要不然接下来真不知道还能曝出什么黑料来，得不偿失呀。