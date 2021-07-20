加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,696,737
  • 关注人气：209,329
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

(2021-07-20 09:22:32)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今年的暑期，大家可以说是被献礼剧刷屏了，献礼剧中难免会有一些历史上真实人物的出现，比如说《大决战》中的林彪。其实，出演过林彪的演员还是挺多的，每个演员都演出了属于自己的特色。那么影视圈究竟有哪些男演员演过林彪这个角色，他们的表现又是怎样的呢？赶紧来盘点一下吧。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

1、于和伟

最近正在热播的电视剧《大决战》当中便有林彪这个角色，扮演者是于和伟。于和伟的演技还是很棒的。但是外形上与真实的林彪要相差许多，不过，外形条件不够那就演技来凑，总而言之，于和伟版林彪大家还是可以接受的。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

2、雪健

老戏骨李雪健曾经在话剧《九一三事件》中出演过林彪。当时的李雪健还不到三十岁却要饰演老年的林彪，将林彪身上比较阴暗的一面展现出来。这的确是很考验功力。但李雪健却很好的完成了演出，并且因为这部话剧获得了中国话剧最高奖项“梅花奖”。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

3、马绍信

如今的电视剧《大决战》正在热播，其实很多年前曾经有一部电影也叫作《大决战》，饰演林彪这个角色的是演员马绍信。据说当时剧组遴选了几百名演员，才将马绍信定了下来。电影上映之后，大家都认为马绍信演的很棒，可以说是形神具备。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

4、张一山

电影《古田军号》中林彪这个角色是由90后男演员张一山来饰演的，他扮演的自然是年轻时期的林彪。张一山的演技一直很在线，他将林彪年轻时的勇敢、坚韧、生机勃勃的状态演绎的很好。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

5、姜峰

演员姜峰同样出演过年轻时期的林彪，电影《太行山上》中的林彪就是由他扮演的。这部电影讲述的是平型关战役的故事。当时的林彪三十岁左右，姜峰这样的实力派男演员演绎起来还是恰如其分的。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

6、由立平

演员由立平可以说是林彪专业户，因为在很多部影视剧当中他都饰演过林彪这个角色，比如说电影《解放》、《建国大业》等等。林彪的成熟果断以及军人的威严被他演绎的很好。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

7、刘旭

话剧演员出身的刘旭也曾经在多部影视剧当中饰演过林彪，比如说《东方红1949》等等。他饰演的林彪也是广受好评，相似度挺高的。

盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？

8、陈姗姗

演员陈姗姗可以说是战争剧专业户，经常在战争剧当中出演军人角色，在拍摄电视剧《解放海南岛》时，他曾经被片方点名出演林彪这个角色，可见他很适合这个角色。

我的更多文章：
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？
    后一篇 >郑爽再发长文为代孕道歉，否认拿1.6亿片酬，却被张恒无情打脸？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有