今年的暑期，大家可以说是被献礼剧刷屏了，献礼剧中难免会有一些历史上真实人物的出现，比如说《大决战》中的林彪。其实，出演过林彪的演员还是挺多的，每个演员都演出了属于自己的特色。那么影视圈究竟有哪些男演员演过林彪这个角色，他们的表现又是怎样的呢？赶紧来盘点一下吧。

1、于和伟

最近正在热播的电视剧《大决战》当中便有林彪这个角色，扮演者是于和伟。于和伟的演技还是很棒的。但是外形上与真实的林彪要相差许多，不过，外形条件不够那就演技来凑，总而言之，于和伟版林彪大家还是可以接受的。

2、李雪健

老戏骨李雪健曾经在话剧《九一三事件》中出演过林彪。当时的李雪健还不到三十岁却要饰演老年的林彪，将林彪身上比较阴暗的一面展现出来。这的确是很考验功力。但李雪健却很好的完成了演出，并且因为这部话剧获得了中国话剧最高奖项“梅花奖”。

3、马绍信

如今的电视剧《大决战》正在热播，其实很多年前曾经有一部电影也叫作《大决战》，饰演林彪这个角色的是演员马绍信。据说当时剧组遴选了几百名演员，才将马绍信定了下来。电影上映之后，大家都认为马绍信演的很棒，可以说是形神具备。

4、张一山

电影《古田军号》中林彪这个角色是由90后男演员张一山来饰演的，他扮演的自然是年轻时期的林彪。张一山的演技一直很在线，他将林彪年轻时的勇敢、坚韧、生机勃勃的状态演绎的很好。

5、姜峰

演员姜峰同样出演过年轻时期的林彪，电影《太行山上》中的林彪就是由他扮演的。这部电影讲述的是平型关战役的故事。当时的林彪三十岁左右，姜峰这样的实力派男演员演绎起来还是恰如其分的。

6、由立平

演员由立平可以说是林彪专业户，因为在很多部影视剧当中他都饰演过林彪这个角色，比如说电影《解放》、《建国大业》等等。林彪的成熟果断以及军人的威严被他演绎的很好。

7、刘旭

话剧演员出身的刘旭也曾经在多部影视剧当中饰演过林彪，比如说《东方红1949》等等。他饰演的林彪也是广受好评，相似度挺高的。

8、陈姗姗

演员陈姗姗可以说是战争剧专业户，经常在战争剧当中出演军人角色，在拍摄电视剧《解放海南岛》时，他曾经被片方点名出演林彪这个角色，可见他很适合这个角色。