明星们在公众场合都会展示自己最优雅最得体的一面，但很多明星不经意间就会将自己不为人知的一面展示出来，比如说不少明星都喜欢说脏话，非常不雅观。那么娱乐圈究竟有哪些明星喜欢说脏话呢？一起来盘点一下吧。

1、那英

那英在娱乐圈老是给人一种大姐大的感觉，脾气很是火爆，说脏话也是家常便饭。她曾经跟网友在网络上对骂，话说的非常难听，她还曾经骂采访自己的记者是傻X。一直以来那英就是一个不好惹的人。

2、郑爽

郑爽当初还没退圈之前还是众人心目中的小仙女，她没有官方微博但是却喜欢用微博小号跟网友们互动。但是郑爽经常在微博小号中跟网友们对骂，可以说是脏话连篇，很难想象一个外表如此清纯美丽的女孩，竟然能在网上公开说那样的脏话。

3、李嘉欣

同样是美艳动人的大明星李嘉欣也是个说脏话不落下风的人。曾经有一段李嘉欣的骂人语音在网上传开。原来李嘉欣曾经在飞机上与一位乘客吵了起来，全程用英文飙脏话，听得人是目瞪口呆。

4、欧阳娜娜

年轻靓丽的00后当红小花旦欧阳娜娜一直给人一种人畜无害、清纯小白花的感觉。但是不少人爆料欧阳娜娜私下脾气很差，工作中有坏情绪会拿身边的工作人员撒气，喜欢说脏话，是非常粗鲁的一个人。

5、郝蕾

郝蕾也是娱乐圈脾气火爆的女明星之一，在与前夫李光洁离婚时曾经连发几十篇微博，处处可以见脏话，网友们看后热议起来，希望郝蕾道歉，但郝蕾根本不理会。

6、陶晶莹

陶晶莹在某次广播节目中听到有男听众说起不当言论，气急败坏的陶晶莹当场爆了粗口，说了很多的脏话，让听众们大吃一惊，平时很优雅得体的主持人，原来飙起脏话来也是不得了呀。

7、小S

小S在自己主持的综艺节目中说脏话已经不是什么新鲜事儿了，虽然有时候脏话可以带动一些笑点，但是公开场合下说脏话总是不太雅观。好在小S来到大陆做节目时，这个习惯有些收敛。

8、冯小刚

冯小刚可以说是娱乐圈真性情的明星之一了，尤其是在面对记者挖坑式的提问时会气得飙脏话。有一次，冯小刚与张艺谋、陈凯歌三人同时接受记者的提问，结果有记者开始挑拨离间，直接被冯小刚骂了回去。