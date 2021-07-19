加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,696,737
  • 关注人气：209,329
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

(2021-07-19 14:16:24)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

明星们在公众场合都会展示自己最优雅最得体的一面，但很多明星不经意间就会将自己不为人知的一面展示出来，比如说不少明星都喜欢说脏话，非常不雅观。那么娱乐圈究竟有哪些明星喜欢说脏话呢？一起来盘点一下吧。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

1、那英

那英在娱乐圈老是给人一种大姐大的感觉，脾气很是火爆，说脏话也是家常便饭。她曾经跟网友在网络上对骂，话说的非常难听，她还曾经骂采访自己的记者是傻X。一直以来那英就是一个不好惹的人。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

2、郑爽

郑爽当初还没退圈之前还是众人心目中的小仙女，她没有官方微博但是却喜欢用微博小号跟网友们互动。但是郑爽经常在微博小号中跟网友们对骂，可以说是脏话连篇，很难想象一个外表如此清纯美丽的女孩，竟然能在网上公开说那样的脏话。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

3、李嘉欣

同样是美艳动人的大明星李嘉欣也是个说脏话不落下风的人。曾经有一段李嘉欣的骂人语音在网上传开。原来李嘉欣曾经在飞机上与一位乘客吵了起来，全程用英文飙脏话，听得人是目瞪口呆。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

4、欧阳娜娜

年轻靓丽的00后当红小花旦欧阳娜娜一直给人一种人畜无害、清纯小白花的感觉。但是不少人爆料欧阳娜娜私下脾气很差，工作中有坏情绪会拿身边的工作人员撒气，喜欢说脏话，是非常粗鲁的一个人。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

5、郝蕾

郝蕾也是娱乐圈脾气火爆的女明星之一，在与前夫李光洁离婚时曾经连发几十篇微博，处处可以见脏话，网友们看后热议起来，希望郝蕾道歉，但郝蕾根本不理会。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

6、陶晶莹

陶晶莹在某次广播节目中听到有男听众说起不当言论，气急败坏的陶晶莹当场爆了粗口，说了很多的脏话，让听众们大吃一惊，平时很优雅得体的主持人，原来飙起脏话来也是不得了呀。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

7、小S

小S在自己主持的综艺节目中说脏话已经不是什么新鲜事儿了，虽然有时候脏话可以带动一些笑点，但是公开场合下说脏话总是不太雅观。好在小S来到大陆做节目时，这个习惯有些收敛。

盘点娱乐圈喜欢说脏话的八大明星，看看都有谁？

8、冯小刚

冯小刚可以说是娱乐圈真性情的明星之一了，尤其是在面对记者挖坑式的提问时会气得飙脏话。有一次，冯小刚与张艺谋、陈凯歌三人同时接受记者的提问，结果有记者开始挑拨离间，直接被冯小刚骂了回去。

我的更多文章：
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇华晨宇不断曝出丑闻，“单纯”人设崩塌，为何却一直不糊？
    后一篇 >盘点饰演林彪的八大演员，看看谁最像？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有