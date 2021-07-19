近日吴亦凡的瓜接连上热搜，都美竹发声锤吴亦凡，吴亦凡的情感绯闻再度受到关注。虽然吴亦凡本人发声辟谣了，否认了“选妃”等绯闻，但是多个品牌宣布与吴亦凡终止合作，这次的情感绯闻风波已经对吴亦凡的事业产生了很大影响。

那边华晨宇疑似整容、疑似出轨的瓜却给人一种已经翻篇的感觉。同是顶流，吴亦凡深陷丑闻，华晨宇的瓜却是很快就完了。那位爆料与华晨宇交往七年却被张碧晨插足，以及华晨宇疑似整容植发的女网友不仅删了对华晨宇有负面影响的视频，而且还发声道歉了。

这位女网友曾表示是通过华晨宇的前经纪人王桂红获得了相关图片视频的，但华晨宇的这位前经纪人也发声了，否认拍过或是见过这些图片或是视频。华晨宇工作室方面表示拒绝接受造谣者的道歉，将通过法律手段维护华晨宇的权益。

很多网友评论说华晨宇这次事件反转很快，感觉华晨宇的团队很给力，在公关方面处理得当。从被曝未婚当爸开始，华晨宇的瓜可真不少啊！近两年虽然华晨宇没主动公开过恋情，但原来他和张碧晨真的交往过，还生了一个女儿。

华晨宇的情感绯闻其实不少，他还和樊博艺传了绯闻。华晨宇疑似还和邓紫棋交往过。华晨宇曾表示在对待两性关系方面，他是很保守的，特别是身体上是非常保守的。不过虽然一些网友觉得接连的各种爆料让人觉得华晨宇的“单纯大男孩”人设坍塌了。

还有一位网友觉得华晨宇如今的相貌跟刚出道时相比变化大，疑似真的整过容。但塌房又如何，华晨宇依然在娱乐圈屹立不倒。华晨宇的公关团队真的是厉害呢，不过也有网友觉得华晨宇能够有这么好的资源，还是跟家中有矿有关啊！