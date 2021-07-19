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吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

(2021-07-19 11:46:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

吴亦凡与都美竹事件在近期可以说是愈演愈烈，都美竹频频在网上爆料，爆出自己被吴亦凡欺骗，并且被吴亦凡团队套路的各种猛料。都美竹还爆出受吴亦凡诱骗还有未成年人，并且坚持让吴亦凡道歉并退出

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

都美竹的穷追不舍对吴亦凡来说可以说打击巨大，一旦证明都美竹的爆料属实，那么吴亦凡不仅会被划为劣迹艺人，说不定还要吃官司。作为偶像艺人，牵一发而动全身。很多吴亦凡代言的品牌开始宣布与吴亦凡撇清关系。

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

首先是央视将吴亦凡演唱的歌曲《翱翔》删除，紧接着，韩束、云听APP、立白等一系列吴亦凡代言的品牌纷纷解约，就连已经在去年就已经合作到期的良品铺子也发声明要与吴亦凡撇清关系，生怕这个污点艺人影响自己的品牌。

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

这一波操作下来，吴亦凡可以说是损失惨重。要知道，除了代言品牌解约以外，吴亦凡与杨紫合作的IP大剧《青簪行》还没有上线播出，这件事情如果影响到《青簪行》的上线，那么吴亦凡的事业真的可以说受到了重创。

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

就在事情闹得沸沸扬扬之际，吴亦凡一方站出来澄清谣言，声称都美竹的爆料都是并不属实，并且已经在走法律程序了，而吴亦凡更是声称：如果有这类行为，会自己进监狱。可就算是如此言之凿凿的澄清似乎作用也不太大，事情对于吴亦凡来说还是很不利的。

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

如今的网上舆论对于吴亦凡来说的确是不利，很多人都选择站在都美竹这边。SNH48前成员张丹三放出了自己和吴亦凡的聊天记录，表示他也有找过她。吴亦凡的声明之所以很难让人相信是因为吴亦凡被曝私生活混乱已经不是第一次了，之前就因为小G娜等人的绯闻让吴亦凡黑料满天飞，好在事情都得到了妥善解决，吴亦凡得以全身而退。但是这次都美竹来势汹汹，不知道吴亦凡还能不能全身而退。

吴亦凡被曝诱骗未成年女孩，事业严重受挫，会不会重蹈郑爽覆辙？

吴亦凡的此刻的经历不禁让人想到了郑爽，事业一直很顺遂的郑爽却因为被爆出了代孕事件而迅速遭到了封杀，代言解除、拍摄完成的影视剧上线更是遥遥无期，她自己不得不宣布退圈。而此刻的吴亦凡可以说已经走了部分郑爽的老路，不过现在的吴亦凡正在努力挣扎中，他究竟会不会像郑爽一样被行业彻底封杀如今还没有定论。无论是都美竹还是吴亦凡都选择了走法律途径，那就等待法律给大众一个真相吧。

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