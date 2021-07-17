2021年开年至今，我们已经送别了多位明星。除了明星外，一些网红的离世也同样引人关注，有的网红的离世甚至让人感到惋惜。有的网红生前也曾给大家传递正能量。下面我们来盘点一下2021年不幸去世的八大网红，看看谁最让人惋惜？

1、小冉

网红小冉抽脂感染去世的事情是近期大家比较关注的一件事，小冉为了变美去做抽脂手术，但这样的医美手术却要了她的命。33岁的小冉其实本身就已经很美很瘦了，没想到她却去做了这样的手术。小冉的离世再度引发大家对于医美整容的关注。

2、索菲亚

近日，香港女网红索菲亚失足坠崖身亡的死上了热搜。索菲亚的生命定格在了32岁。索菲亚生前热爱户外运动，她在10号的时候跟朋友去爬山，没想到在瀑布拍美照的时候失足掉落，虽然朋友报警了，有关部门也派出了救援人员，但索菲亚却是当场去世了。

3、孙侨潞

孙侨潞是英年早逝的网红，她是猝死的。2021年1月2日的时候，孙侨潞的妈妈用女儿的社交账号发布了关于女儿去世的消息。孙侨潞在跨年夜猝死，她妈妈表示她的死跟心梗有关。孙侨潞的生命定格在了25岁了。近日，网上有报道称孙侨潞的妈妈的状况并不太好，记忆力下降，疑似还得了抑郁症。

4、雅鲁藏布江女人

网红雅鲁藏布江女人离世的事情也曾引发热议，她也是猝死的。2021年1月5日的时候，雅鲁藏布江女人乘坐飞机前往上海，却在飞机上遭遇了心脏骤停这样的突发情况，而后不幸离世。雅鲁藏布江女人27岁就离世了，让人感到惋惜。

5、李正珠

韩国女网红李正珠的离世也让人感到痛心，她是因抗癌失败去世的。李正珠在两年前查出患上了淋巴癌，为了抗癌她生前还剃了光头。李正珠很勇敢，她生前还对外公开了她的抗癌经历。遗憾的是李正珠抗癌失败去世，享年30岁。

6、泡泡龙

泡泡龙生前是一位美食吃播，他在2021年3月5日不幸去世，泡泡龙也是猝死的，他的朋友都觉得他的离开很突然。泡泡龙也是不满30岁就去世了，据报道，他的死疑似跟高强度的工作有关。

7、孙艺轩

孙艺轩生前也是一位吃播，他曾经常分享日常饮食。今年1月份的时候，有网友爆料称孙艺轩去世了，年仅19岁。孙艺轩是因脑溢血去世的。孙艺轩生前经常暴饮暴食，吃热量高的食物。他那么年轻就走了，真的让人感到惋惜。

8、耀杨他姥爷

网红大爷“耀杨他姥爷”在2021年2月10日因病去世，享年83岁。耀杨他姥爷是一位可爱的东北的大爷，他生前有百万粉丝，很多粉丝都对他的离开表示不舍。希望老人家一路走好！