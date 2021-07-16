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盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

(2021-07-16 13:33:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

虞书欣是近几年人气爆棚的当红小花旦，虽然是靠着综艺节目走红的，但是在走红之后虞书欣开始拼命的接拍影视剧，合作的大都是当红的男偶像，出演的都大都是偶像剧。那么合作了许多男艺人的虞书欣与哪些男艺人最有CP感呢？一起来盘点一下吧。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

1、张彬彬

电视剧《两个人的小森林》最近官宣了两位男女主角，分别是张彬彬与虞书欣。为此还官宣了一组两人的写真。这组写真森系风十足，一身碎花长裙的虞书欣与身穿白色衬衣的张彬彬真的是很搭，特别像是情侣写真，很唯美。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

2、丁禹兮

前一段时间刚刚收官的偶像剧《月光变奏曲》是有丁禹兮与虞书欣合作出演的偶像剧。剧中二人亲密互动，满满都是粉红泡泡，帅哥美女的组合特别有CP感。尤其是虞书欣元气少女的人设好感度特别强。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

3、蔡徐坤

虞书欣因为参加综艺节目《青春有你2》走红，网上便有虞书欣与蔡徐坤组CP的消息传出。甚至还有“北冥有虞，其名为坤”的话题。不过这对CP好像网友们并不是很满意，纷纷都在指责有人故意炒作。后来双方的工作室不得不站出来澄清，平息网友的愤怒。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

4、张雨剑

在《下一站幸福》当中，张雨剑与虞书欣组成一对师生恋的CP，一个是清纯可爱的大学生，一个是风流倜傥的老师，站在一起其实还是挺登对的。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

5、刘奕畅

网剧《少主请慢行》是虞书欣搭档偶像演员刘奕畅出演的古装偶像剧，剧中两人的古装造型还是很不错的，两人站在一起也很有CP感，再加上剧情的加持，这部剧播出时也圈了一大票的粉丝，其中就不乏一批刘奕畅与虞书欣的CP粉。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

6、王鹤棣

《苍兰诀》是虞书欣搭档王鹤棣出演的一部仙侠剧，讲述的是一段虐恋情深的故事。从放出的物料来看，大魔头与小兰花的搭配还是很有CP感的。相信这对CP会给我们带来一段不一样的仙侠故事。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

7、Mike

虞书欣长相可爱清纯，这样的女生其实非常适合出演甜宠剧。她曾经跟泰国演员Mike合作过电视剧《我的奇妙男友2》。虽然Mike是泰国演员，但是长得很帅，与虞书欣搭档一点违和感都没有。

盘点与虞书欣组CP的八大男星，看看谁最般配？

8、赵立伟

虞书欣合作过很多的高颜值男演员，赵立伟就是其中一位。两人曾经合作过电视剧《最亲爱的你》，当时的虞书欣虽然没有现在超高的名气，但是凭借这部剧，还是新人的她获得了不少粉丝，与赵立伟搭档也是默契十足。

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