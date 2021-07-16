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《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

(2021-07-16 10:33:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

不知不觉，《乡村爱情》系列陪伴着观众们走过了十几年的岁月，不少观众便是看着《乡村爱情》系列长大的。在今年《乡村爱情13》播出之后，《乡村爱情14》已经拍摄完成，而《乡村爱情15》正在拍摄的路上。最近便有不少人拍到了《乡村爱情15》的路透照。

《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

令人惊讶的是，这次流到网上的路透照中竟然有剧中谢广坤的灵堂，谢广坤大幅的遗照挂在灵堂中间格外引人注目，还很瘆人。这让网友们不淡定了，难道在《乡村爱情15》中谢广坤下线了？这也太突然了吧，要知道在《乡村爱情13》当中谢广坤刚刚过完60大寿，怎么这么快便下线呢？

《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

看过《乡村爱情》系列的观众们都知道，谢广坤可是剧中的灵魂人物之一，也是象牙山的大作精，一天到晚没事干就喜欢作天作地，搅和的一家不得安宁，儿子、儿媳以及妻子都对他无可奈何。尤其是对待领养的孙子谢腾飞不能视如己出的时候真是令人气愤。

《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

虽然谢广坤有很多可恨之处，但他终究是剧中的灵魂人物之一，就这么下线了，实在是让人意难平。之前在《乡村爱情》系列中领盒饭的重要人物是王长贵，据说当时之所以王长贵会在《乡村爱情》系列中下线是因为其扮演者王小宝闹出了很多事情，王小宝是赵本山的徒弟，当初他开豪车在沈阳街头与他人发生争执，事情在当时闹得沸沸扬扬。而赵本山很可能是出于惩罚徒弟的目的不让王小宝参与《乡村爱情》的拍摄，为了剧情的完整，只能让长贵提前下线。长贵虽然下线了，但是却以中医黄世友的身份重新回归。或许在这时王小宝已经得到了师傅赵本山的谅解，最终得以回归。

《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

《乡村爱情13》中，刘能的扮演者王小利也被换掉了，据说也是因为王小利惹恼了师傅赵本山才被换掉。难道谢广坤的扮演者唐鉴军也得罪了赵本山，才被迫下线的吗？一切都不得而知。

《乡村爱情15》谢广坤灵堂曝光，遗照很瘆人，是不是“诈死”？

当然，有的网友认为即便是有谢广坤的灵堂剧照也并不代表谢广坤就一定领盒饭，因为大家都知道乡村爱情中的谢广坤是一个特别能作的人，经常会作出令人匪夷所思的事情，《乡村爱情13》中谢广坤不是就在自家院墙中砌了一堵墙吗？或许这个灵堂又是谢广坤作妖作出来的。不过这些路透照的流出让大家更加期待接下来的《乡村爱情》故事。期待《乡村爱情14》与《乡村爱情15》的播出。

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