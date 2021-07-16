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李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

(2021-07-16 10:23:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有港媒爆料称李嘉诚的儿子李泽楷疑似与小26岁的女友郭嘉文分手，结束长达五年的恋情，而据说分手的原因是因为李泽楷又有了新女友，对方还是自己娱乐公司的签约新人林宣妤，年龄仅仅25岁，而李泽楷却已经50多岁了，这样的恋人组合可以说是父女恋了，然而这种组合放在李泽楷身上一点也不奇怪。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

说实话，李泽楷这些年换过的女友可以说是十分多，而且一个比一个年轻漂亮。他的第一位女友是在大学时认识的，是一位华人律师，名字叫MargaretChew，两人在一起没有多久就因为性别不和而分手了。之后李泽楷建立了自己的企业后，遇到了来自日本的新闻主播真正加奈留，两人交往了六年后分手，据说这是他交往过最长时间的一位女友了。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

随着他事业越做越好，身边的女友也换了不少，从林慧仪到高层领导Emily，再到中英混血儿罗爱欣，李泽楷的女友们大多都是颜值高身材好的女生，但是这些里面都没有他想结婚的对象。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

而说到李泽楷，就不得不说一下梁洛施了，她可是最有可能嫁入豪门的女人。梁洛施是英皇娱乐唱片公司的艺人，长相甜美颜值又高，走红后她与李泽楷相识，两人开始谈起了恋爱。一年后，梁洛施就为李泽楷生下了一个儿子，之后更是生下了双胞胎儿子。一连生了三个儿子的梁洛施本来是大家所看好的豪门太太人选，然而却传出两人分手的消息，李泽楷更是给了她五亿港元和一栋豪宅。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

李泽楷和梁洛施分手后也没有闲下来，之后的女友对象还有梁雯影、大律师女友梁芳以及不知名银行小花，再接下来的对象就是郭嘉文了，可以说是一个比一个年轻漂亮。而现在他又与郭嘉文曝出分手的事件，更是有了新女友，不得不说他的情史也太丰富了。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

作为李嘉诚的儿子，李泽楷也被人称为“小超人“，他的经商思维很像他父亲，但是他不结婚有很大原因也是受他父亲的影响。母亲庄月明早逝，而父亲李嘉诚却拥有多个红颜知己，想必这也是让他不想迈入婚姻的一大原因吧。

李泽楷被曝与小26岁郭嘉文分手，女友一个比一个年轻漂亮

作为一名成功的商人，他在婚姻方面虽然不那么顺利，但是他还有自己的三个儿子，也不必考虑结婚生子这个问题，看来他大可以继续当个花花公子。

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