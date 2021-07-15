娱乐圈不少明星都喜欢给自己树立一个好的人设，这样的确是容易圈粉，但是人设崩塌起来也是非常快的。这不，最近便有人拍到演员于晓光与美女在夜店当中搂搂抱抱，十分的亲密。消息一经爆出，于晓光辛辛苦苦树立起来的宠妻人设瞬间崩塌，不过，此时大家最为心疼的还是于晓光的妻子秋瓷炫。

于晓光毕业于中央戏剧学院，进入娱乐圈发展多年，出演了很多的影视剧，但是一直是不温不火。直到他与韩国女演员秋瓷炫恋爱结婚，这才让于晓光的热度不断攀升。秋瓷炫虽然是韩国女演员，但是很早便来到中国影视圈发展，后来她便将事业重心放在了中国，并且在中国定居。

秋瓷炫曾经说过，自己平时接触的都是中国人，将来可能会找一个中国的男朋友。果然，秋瓷炫与于晓光合作拍戏时擦出了爱情的火花，两人在2015年官宣了恋情，这是一段姐弟恋加跨国恋，而且当时的秋瓷炫因为主演了爆款神剧《回家的诱惑》而在中国名气大增。相反，于晓光虽然出道多年，但在圈内却没什么名气。一段大家并不怎么看好的恋情最终走向了幸福。

2017年于晓光与秋瓷炫两人领证结婚，秋瓷炫还为于晓光生下了一个儿子。2019年二人补办了婚礼，可以说这两人在众人面前是极为幸福的一对。

于晓光与秋瓷炫结婚之后便一起参加了韩国的一档真人秀《同床异梦2》，很多人不太理解，明明是一档夫妻秀恩爱的综艺节目，怎么会取了这么一个名字。这档综艺节目在韩国播出后收视率还是很不错的。在节目中于晓光完全就是宠妻狂魔，对秋瓷炫百般照顾，惹来诸多网友的艳羡。

很快于晓光的宠妻人设便立住了，不仅在韩国赢得了人气，在中国也赢得了热度。秋瓷炫虽然是韩国演员，但在中国拥有大量的粉丝，大家都为她能找到于晓光这样的好老公而感到庆幸。

其实，这已经不是于晓光第一次被拍到和美女举止亲密。早在2016年，于晓光被拍到与美女深夜牵手，两人看上去穿的都是情侣装，于晓光紧紧牵着美女的手，两人看上去十分亲密。于晓光后来澄清说是和美女是大学同学。但是与异性朋友这么亲密牵手实在有点不妥，好在秋瓷炫并没有计较。

只是这于晓光宠妻的人设没立住多久竟然就被爆出这样的黑料，难道这宠妻的人设真的要崩塌了吗？不知道面对这样的消息，作为妻子的秋瓷炫会有怎样的反应。原生家庭的不幸福，老公又被爆出这种黑料，网友纷纷表示心疼秋瓷炫。