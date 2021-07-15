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盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

(2021-07-15 11:13:11)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在现如今的娱乐圈明星们玩姐弟恋已经不是什么新鲜事儿了，很多女明星都曾多次跟比自己小的男友们谈恋爱，似乎她们对于姐弟恋是情有独钟。那么娱乐圈究竟有哪些女明星玩姐弟恋上瘾呢？一起来盘点一下吧。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

1、陈小纭

陈小纭最近又被爆出新恋情了，有人拍到陈小纭与男团成员谷嘉诚约会的照片。这一次陈小纭又开始了一段姐弟恋。还记得陈小纭的前男友吗？就是因为新版红楼梦而走红的于小彤，也是要比陈小纭小几岁的男孩。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

2、萧亚轩

娱乐圈有这样一句话，没有人可以永远年轻，但是萧亚轩的男朋友可以。萧亚轩接连更换的几任男友都是二十多岁的小鲜肉，有颜值有身材。已经四十多岁的萧亚轩还能频繁更换鲜肉男友，真是让人羡慕。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

3、张曼玉

张曼玉早在2007年便被人爆出有一个比她小7岁的男友。但是两人相恋几年之后分手了。很快张曼玉便又被人爆出与一位小自己20岁的男友相恋。为了这段恋情张曼玉甚至买房置业，跟随男友去英国定居。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

4、大S

大S的现任老公汪小菲要比大S小5岁，两人一见钟情之后便结婚。而之前大S交往过的男友蓝正龙、周渝民都是比她小的男生。看来大S从开始恋爱到结婚都十分钟情于姐弟恋。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

5、王菲

在王菲与窦唯离婚之后便跟小自己10岁的谢霆锋谈恋爱了。可惜的是这段感情没能维持下去。后来王菲便嫁给了小自己2岁的李亚鹏。与李亚鹏离婚之后她再次与曾经的恋人谢霆锋走到了一起，勇敢的追求自己的爱情。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

6、邵美琪

邵美琪曾经跟自己小2岁的郑伊健谈恋爱，据说是因为梁咏琪的介入导致两人分手，“双琪夺面”事件在当时的香港娱乐圈可以说闹的沸沸扬扬。后来邵美琪与一位武打演员走到了一起，这位武打演员小自己9岁，但邵美琪依旧投入到热恋当中去了。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

7、辛晓琪

歌手辛晓琪曾经在多年前与一位小自己十几岁的男歌迷开始恋爱，交往几年后便分手了。多年以后她再次与一位年轻的男歌迷交往。虽然不少人都吐槽辛晓琪是“老牛吃嫩草”，但辛晓琪却根本不care。

盘点娱乐圈玩姐弟恋上瘾的八大女星，看看都有谁？

8、徐静蕾

徐静蕾男友从黄觉到现在的黄立行都是比她小的男生，似乎徐静蕾对于比自己小的男生都是情有独钟的，姐弟恋玩的轰轰烈烈。

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